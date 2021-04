PUBG Lite sta per chiudere i battenti, server offline a fine mese

Krafton ha annunciato che a breve cesserà il supporto a PUBG Lite, chiudendo i server di questa versione più leggera di PlayerUnknown’s Battlegrounds adatta ai PC con hardware più attempato.

Tramite un messaggio pubblicato sul sito ufficiale, la compagnia ha fatto sapere che già da ora non è più possibile effettuare il download di PUBG Lite, mentre il servizio cesserà definitivamente il prossimo 29 aprile. Non sono stati diffuse le motivazioni che hanno spinto Krafton a prendere questa decisione, tuttavia la compagnia ci tiene a ringraziare chiunque abbia calcato i server in questo periodo, soprattutto in tempi di pandemia.

