Nvidia: ecco la nuova RTX 3080 Ti e le altre novità dal COMPUTEX 2021

Nvidia ha appena concluso il suo keynote dalla cornice del COMPUTEX 2021 svelando tutta una serie di novità, tra cui spiccano la nuova scheda video GeForce RTX 3080 Ti e la sorellina RTX 3070 Ti.

La nuova GPU di fascia alta della compagnia di Santa Clara offre un incredibile salto prestazionale insieme alle funzionalità più richieste e acclamate come il ray tracing, il DLSS di Nvidia che aumenta le prestazioni IA, la riduzione della latenza di Nvidia Reflex, le funzionalità di streaming fornite da Nvidia Broadcast e la memoria aggiuntiva che permette di accelerare anche le applicazioni più popolari per i creator. “Dopo il grande successo dell’RTX, i giocatori e i creatori saranno sicuramente entusiasti di conoscere e di provare le prestazioni e le funzionalità offerte dalla GeForce RTX 3080 Ti“, ha dichiarato Jeff Fisher, senior vice president della business unit GeForce di Nvidia. “Come nuova GPU di punta della famiglia RTX, la GeForce RTX 3080 Ti è l’aggiornamento perfetto per gli appassionati di GPU di qualsiasi generazione“.

Per i giocatori che utilizzano ancora la GTX 1080 Ti, la RTX 3080 Ti è due volte più veloce nella rasterizzazione tradizionale e molto più veloce grazie al ray tracing e alle altre funzionalità di gioco all’avanguardia. La GeForce RTX 3070 Ti è altrettanto impressionante rispetto alle sue concorrenti, offrendo prestazioni 1,5 volte più elevate rispetto alla GeForce RTX 2070 SUPER e frame due volte più alti al secondo rispetto alla GeForce GTX 1070 Ti, lanciata nel 2017.

La scheda video GeForce RTX 3080 Ti sarà disponibile dal 3 giugno al prezzo consigliato di € 1.018 + IVA, laddove la GeForce RTX 3070 Ti arriverà sul mercato il 10 giugno al prezzo di € 511 + IVA.



La compagnia ha poi fatto sapere che sono ben 130 i videogiochi che supportano le tecnologie Ray Tracing e DLSS di Nvidia. “L’RTX ha fissato un nuovo standard, grazie al ray-tracing e al DLSS di Nvidia che spingono la qualità dell’immagine e le prestazioni a livelli precedentemente inimmaginabili“, ha dichiarato Matt Wuebbling, vicepresidente del marketing globale di GeForce, Nvidia. “Gli sviluppatori che mirano a offrire la migliore esperienza di gioco possibile su PC si affidano alle tecnologie Nvidia per raggiungere questo obiettivo“. Tra i titoli presentati durante il keynote di Nvidia che supporteranno sia il ray tracing sia il DLSS vi sono: The Ascent, DOOM Eternal, DYING : 1983, Icarus, LEGO Builder’s Journey e The Persistence. Inoltre, tra i nuovi giochi che godranno di prestazioni accelerate grazie all’adozione del DLSS vi sono Red Dead Redemption 2 e Rainbow Six Siege.



