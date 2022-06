Flashback 2 si mostra in un primo teaser trailer

A distanza di poco più di un anno dall’annuncio, Flashback 2 si è mostrato per la prima volta tramite un apposito teaser trailer diffuso nelle scorse ore.









Ben tre decenni dopo le prime avventure di Conrad B. Hart, Paul Cuisset e Microids Studio Lyonsono pronti a riportare i giocatori in questo mondo fantascientifico. Dopo aver sconfitto il Master Brain nell’episodio precedente, Conrad e i suoi alleati si trovano di nuovo ad affrontare la specie dei Morph, che minaccia tutte le civiltà. Come se non bastasse, il migliore amico di Conrad, Ian, viene rapito davanti ai suoi occhi. Starà quindi ai giocatori scoprire chi è stato e perché.

Flashback 2 porterà i giocatori alla scoperta di una storia inedita che mescola azione, enigmi e infiltrazione. Questa avventura porterà in luoghi familiari come Neo Washington o la Giungla, ma anche location totalmente nuove, come Neo Tokyo e una misteriosa stazione spaziale. Al progetto stanno partecipando anche alcuni membri del team di sviluppo che diede i natali al videogioco originale: oltre naturalmente a Paul Cuisset troviamo anche il designer Thierry Perreau e il compositore della famosa colonna sonora per Amiga, Raphaël Gesqua. Inoltre, gli sviluppatori hanno ingaggiato lo stuntman Jamel Blissat (controfigura di Oscar Isaac nella recente miniserie Moon Knight) per realizzare il motion capture di Conrad B. Hart.

Per finire, segnaliamo che Flashback 2 sarà disponibile nel corso del prossimo inverno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Il gioco è in sviluppo anche per Nintendo Switch, tuttavia questa versione non vedrà la luce prima del 2023.