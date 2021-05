Flashback 2 è in sviluppo, Paul Cuisset guiderà il progetto

Microids e Paul Cuisset hanno annunciato di aver dato il via ai lavori per Flashback 2, che arriverà su PC e console nel corso del 2022. Se vi state chiedendo “ma e il primo quand’è uscito, invece?” lasciate che vi rinfreschiamo la memoria: Flashback è un action platform creato da Paul Cuisset e uscito originariamente nel 1992, e ai tempi incredibilmente acclamato sia per il suo gameplay che per la sua storia, che vedeva l’agente Conrad B. Hart alle prese con una razza di alieni mutaforma.

Nel frattempo, il gioco ha ricevuto varie riedizioni, e di recente anche un remake per Nintendo Switch pubblicato da Microids. Ora, però, è giunto il momento di un sequel vero e proprio: dopo ben trent’anni, le avventure di Conrad B. Hart potranno continuare in Flashback 2.