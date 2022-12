Armored Core 6: Fires of Rubicon non sarà un open-world

Durante i The Game Awards 2022 FromSoftware ha svelato Armored Core 6: Fires of Rubicon, prossimo titolo della serie Armored che sarà disponibile nel 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

È passato circa un decennio dall’ultimo capitolo del franchise, la curiosità riguardo al titolo in arrivo è forte, e Hidetaka Miyazaki (presidente di FromSoftware) e il regista Masaru Yamamura hanno svelato maggiori dettagli sul gioco in un’intervista con IGN: Armored Core 6 sarà un gioco d’azione in terza persona che si baserà maggiormente sul singleplayer (mentre quelli passati si concentravano fortemente sul multiplayer), e non proporrà meccaniche soulslike. Non sarà un open-world, manterrà infatti l’impostazione a missioni, e le boss fight (in cui affronteremo boss giganteschi) saranno uno degli elementi cardine della produzione. Molta attenzione verrà anche dedicata alla personalizzazione del mecha.

Ecco cosa ha affermato Yamamura durante l’intervista:

“Per essere chiari, Armored Core 6 presenterà una struttura basata sulle missioni per il giocatore singolo. Non è completamente aperto: rimarrà fedele alla struttura mission-based. Per quanto riguarda quella ripresa nel trailer, in particolare. C’è stato questo grande disastro rappresentato nel trailer, che ha portato enormi cambiamenti all’ambiente, simile a quello che vedresti con un’era glaciale. Questa ripresa è solo una semplice rappresentazione del mondo di Armored Core 6 e dei piloti di mecha che devono sopravvivere a cambiamenti così drammatici. Questo è ciò che stiamo cercando di mostrare attraverso quello scatto.”

Armored Core 6 sarà infatti caratterizzato da una storia e un’ambientazione inedite: il pianeta Rubicon 3 risulta devastato da un’enorme catastrofe causata da una sostanza anomala. “Ci piacerebbe pensarla come una storia completamente nuova. Non ci sono collegamenti diretti con i giochi precedenti, in termini di storia continua. Queste sono un’ambientazione e una storia nuove di zecca per i giocatori.” ha raccontato Yamamura. Sembrerebbe inoltre che in Armored Core 6 sia prevista una modalità Versus/MP di cui per ora non abbiamo maggiori dettagli. E nei prossimi mesi arriveranno novità anche riguardo alla modalità multiplayer.