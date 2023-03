Exoprimal: al via l'open beta su PC e console

Capcom ha dato il via all’open beta test di Exoprimal su tutte le piattaforme, dunque PC, console PlayStation e Xbox.

Durante il periodo di test è possibile provare la modalità di gioco principale di Exoprimal, Dino Survival. Qui due squadre di cinque Exofighter devono competere per completare obiettivi mentre respingono sciami di dinosauri. Nel corso dell’open beta è possibile pilotare tutte e 10 le Exosuit, mentre è possibile testare il matchmaking cross-platform.

Segnaliamo non solo che l’open beta test di Exoprimal si concluderà il 20 marzo alle 00:59, ma anche che per partecipare è necessario possedere un Capcom ID. Per registrarsi e collegare gli account basta dirigersi sul sito ufficiale.

Per finire, come bonus di partecipazione speciale, tutti i giocatori che compileranno un sondaggio riceveranno un ciondolo Medaglia Aibius da equipaggiare nelle loro Exosuit nel gioco completo quando sarà disponibile il 14 luglio.