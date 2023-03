Far Cry 5 si aggiorna su PS5 e Xbox Series X|S con i 60 FPS

Ubisoft ha pubblicato un aggiornamento gratuito di Far Cry 5 rivolto ai possessori di PS5 e Xbox Series X|S. In occasione del quinto anniversario del lancio del gioco, la compagnia francese ha diffuso un upgrade next-gen (o meglio current-gen) che abilita i 60 FPS sulle piattaforme di Microsoft e Sony.









Da notare che non si tratta di versioni native per queste console, pertanto le risoluzioni sulle diverse piattaforme dipenderanno da come gira il gioco sulle console della scorsa generazione. Pertanto su Xbox Series X la risoluzione sarà 4K dal momento che così gira su One X, su Xbox Series S bisognerà accontentarsi di 1080p, mentre su PS5 la risoluzione sarà una via di mezzo: 1620p.