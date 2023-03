Project Leonardo: gli sviluppatori parlano del controller per PS5

Presentato al CES di Las Vegas lo scorso gennaio, Project Leonardo è un controller per PS5 pensato per rendere più accessibili i videogiochi. Si tratta di una soluzione rivolta soprattutto agli utenti con disabilità. Ora Sony ha pubblicato un’intervista ai creatori della periferica per parlare del progetto a tutto tondo.









Nel video assistiamo a una chiacchierata tra il Senior Technical Program Manager di SIE, Alvin Daniel, l’Accessibility Design Researcher di Insomniac Games, Sam Schaffel, e l’Accessibility Consultant Paul Lane. Durante l’intervista vengono toccati temi quali l’ispirazione che ha dato il la alla scelta del nome Project Leonardo, il processo iterativo alla base della sua progettazione, l’ampiezza delle opzioni di personalizzazione per i giocatori disabili e le sinergie tra accessibilità hardware e software. Tutto questo per creare e implementare funzioni per aiutare gli utenti con disabilità a superare le barriere del gioco.

Project Leonardo offre soluzioni hardware che permettono di modificare il layout dei tasti, nonché le dimensioni e le forme degli analogici e dei pulsanti così da adattarsi al meglio a diverse disabilità. È inoltre possibile mappare i comandi tramite software e creare più profili accessibili direttamente dalla console PS5. Inoltre, Project Leonardo è compatibile con il controller DualSense, così da permettere di utilizzare contemporaneamente fino a due controllere Project Leonardo e un DualSense come se fosse un unico dispositivo di input.

Per finire, segnaliamo che Project Leonardo è ancora in fase di sviluppo, pertanto non sappiamo ancora quando sarà disponibile sul mercato.