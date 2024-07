Capcom acquisisce Minimum Studios

Capcom, il publisher e sviluppatore nipponico, conferma nella giornata odierna l’acquisizione di Minimum Studios, che in passato si è occupato di alcune delle animazioni più rilevanti delle sue pubblicazioni. Lo studio, che ha base a Taiwan, diventa quindi una costola della produzione di ulteriori videogiochi di successo, dopo aver lavorato a operazioni come Resident Evil 4 Remake. Ecco la nostra recensione.

“Il punto di forza di Minimum Studios è la produzione di animazioni per lo sviluppo di videogiochi consumer per uso domestico e lo studio ha lavorato su importanti titoli di Capcom in passato”, ha dichiarato il team di sviluppo. Ricordiamo, inoltre, che il team giapponese ha da poco annunciato la remastered di Dead Rising su PC e console.