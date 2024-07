Alan Wake 2: confermato il secondo DLC, ecco la data d'uscita

Alan Wake 2, sviluppato da Remedy e pubblicato da Epic Games, si è infoltito nel corso degli ultimi giorni con un nuovo contenuto aggiuntivo, denominato Night Springs, che propone tre storie diverse che ampliano in modo significativo il racconto attorno allo scrittore maledetto inventato da Sam Lake. Il secondo DLC, in arrivo dal prossimo autunno 2024 assieme alle edizioni fisiche, si titolerà Alan Wake 2: The Lake House. Un nome che, stando al racconto e alle tematiche raccontate all’interno del secondo capitolo del franchise, promette di ampliare la narrazione al suo interno.

In molti sperano di ritrovare quanto è stato fatto con Night Springs, ovvero dei collegamenti a Control, con protagonista Jesse Faden, che si è mostrata anche in Night Springs. Ricordiamo che Alan Wake 2 è disponibile su PC (Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qua la nostra recensione e anche il testo dedicato al nuovo contenuto aggiuntivo rilasciato da Remedy poco dopo la conclusione del Summer Game Fest.