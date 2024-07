Hazelight Studios potrebbe annunciare qualcosa quest'anno

Gli autori di It Takes Two potrebbero annunciare il loro prossimo progetto entro quest’anno, perlomeno stando a quanto lasciano intendere alcuni post pubblicati sui social da Hazelight Studios e dal suo fondatore, Josef Fares.

Qualche giorno fa, infatti, il giornalista Geoff Keighley ha visitato gli studi di Hazelight, come testimoniato da una foto diffusa da Fares. La didascalia di questa immagine lascia presagire un annuncio in vista e, data la presenza di Keighley, è molto probabile che la presentazione avvenga in uno dei prossimi eventi presentati proprio dal giornalista canadese.

Possiamo ipotizzare che l’annuncio avvenga al più presto il 20 agosto durante l’Opening Night Live della Gamescom, oppure nel corso dei prossimi The Games Awards, il 12 dicembre. Staremo a vedere.