Square Enix e Tencent annunciano Final Fantasy XIV Mobile

Square Enix e LightSpeed Studios, una sussidiaria di Tencent, hanno annunciato Final Fantasy XIV Mobile, in arrivo prossimamente sui dispositivi Android e iOS.

Realizzato con la supervisione del producer e director Naoki Yoshida, Final Fantasy XIV Mobile godrà inizialmente di diversi playtest disponibili esclusivamente sul territorio cinese, seguiti da un lancio globale immediatamente successivo.

“Sono passati 11 anni dal lancio di Final Fantasy XIV: A Realm Reborn e questo nuovo gioco sarà un fratello di FF XIV, con l’obiettivo di ricreare la grandiosità della storia e delle meccaniche di combattimento originali sui dispositivi mobili“, ha affermato il producer e director Naoki Yoshida. “Anche le funzionalità esterne al combattimento, come Disciples of the Land e Hand, saranno fedelmente implementate e non vediamo l’ora di crescere insieme all’appassionata community di FFXIV”.