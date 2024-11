F1 Manager 2025 potrebbe essere stato cancellato

Secondo alcune indiscrezioni riportate sulle colonne di Eurogamer, Frontier Developments avrebbe cancellato lo sviluppo di F1 Manager 2025.

La società britannica avrebbe rescisso il contratto con il gestore della proprietà intellettuale prima che il progetto entrasse nella fase di piena produzione. La decisione sarebbe stata presa in seguito allo scarso successo commerciale dei tre precedenti gestionali a tema Formula 1, anch’essi sviluppati da Frontier, i quali non avrebbero mai generato profitti per la società d’Oltremanica.

Precisiamo che quanto riportato è un rumor, pertanto è da prendere con le proverbiali molle, sebbene sia corroborato da diverse fonti.