PlayStation Portal introduce lo streaming dei giochi PS5

Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation Portal che introduce una funzionalità molto richiesta dagli utenti: la possibilità di giocare in streaming via cloud ai videogiochi per PS5.

Grazie a questo update, in distribuzione a partire da oggi, gli abbonati a PlayStation Plus Premium possono accedere al catalogo del servizio e riprodurre alcuni videogiochi per PS5 direttamente dai server di Sony, senza la necessità di avere la console ammiraglia della società giapponese.

Sony precisa che la funzionalità è ancora in fase sperimentale, pertanto “le funzionalità disponibili durante il periodo di beta potrebbero cambiare nel tempo e non rispecchiare l’esperienza finale“.