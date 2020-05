ASUS TUF Gaming K7 Recensione

Velocità, precisione e un buon feedback tattile sono qualità indispensabili per un giocatore e, per tanto, una tastiera meccanica è diventata parte della dotazione standard di ogni gamer che si rispetti. Ma le tastiere non servono soltanto per giocare, anzi, chi fa un uso ibrido del computer (come me, che sto scrivendo questo articolo) può trarre innumerevoli vantaggi da una periferica del genere, a patto però che la corsa di attuazione non sia eccessivamente breve perché, in questo caso, si moltiplicherebbero gli errori di battitura. Mi era capitato, un annetto fa, un esemplare di una tastiera low profile con queste caratteristiche e, per quanto fosse una formidabile periferica da gioco, non riuscii mai ad abituarmici durante la digitazione dei testi, e fui costretto a cambiarla. La TUF Gaming K7 di ASUS, al contrario, è un’ottima tastiera per giocare ma anche un formidabile strumento per la composizione di testi: la corsa di attuazione di 1,5 mm offre un compromesso ottimale tra velocità e precisione, risultando adeguata per tutte le attività ludiche e lavorative.

LA VELOCITÀ DELLA LUCE

La tecnologia alla base dei tasti è stata sviluppata internamente da ASUS ed è di tipo opto-meccanico, in altre parole usa una fotocellula per chiudere i contatti invece di un tradizionale microswtich meccanico.

Questo accorgimento comporta almeno due vantaggi: una maggiore rapidità di risposta (la pressione viene intercettata in soli 0,2 millisecondi) e una minore usura degli switch che, almeno in linea teorica, dovrebbe garantire anche la lunga durata del dispositivo. Secondo ASUS, ogni tasto dovrebbe sopportare almeno cento milioni di battute prima di rompersi. La rapidità di risposta è notevole: un normale tasto meccanico impiega fino a 5 millisecondi, dal momento in cui lo pigiamo, per girare il proprio segnale al computer: se i tasti opto-meccanici di ASUS ci impiegano 0,2 millisecondi, basta un rapido calcolo per ottenere una rapidità fino a 25 volte superiore. Ma non è tutto: la tastiera comunica il proprio stato alla porta USB ben 1000 volte al secondo (il famoso “polling”), questo significa che ogni nostra battuta può impiegarci al massimo un millesimo di secondo per arrivare al computer. In pratica, ogni comando che diamo è recepito istantaneamente e qualsiasi ritardo non può essere in nessun caso imputato alla tastiera.

DURABILITÀ IMPERMEABILE

Un altro pregio di questa periferica è la sua impermeabilità certificata IP56: ASUS ha fatto tutto il necessario per renderla inattaccabile da polveri e acqua. Possiamo quindi bere la nostra bibita preferita e appoggiare il bicchiere vicino alla tastiera senza preoccuparci di eventuali cadute: una bella ripulita e via, la TUF Gaming K7 torna come nuova.

La plancia su cui sono montati i tasti è ricoperta da una piastra in alluminio aeronautico e, sotto di essa, il PCB è stato rivestito con una microscopica pellicola antiossidante, allo scopo di proteggere i meccanismi e i contatti interni dall’umidità. La piastra metallica, oltre a svolgere un’importante funzione estetica, aumenta la solidità e il peso complessivo, che sfiora gli 800 grammi. Non ci troviamo quindi di fronte a uno di quei monoblocchi di metallo capaci di pesare tre chili, ma possiamo stare certi di una cosa: durante l’uso, la TUF Gaming K7 non si sposta. Sotto di essa infatti ci sono due gommini antiscivolo piuttosto efficaci e i piedini retrattili sono piuttosto spessi.

LAYOUT E FUNZIONI

La tastiera è dotata di un layout italiano, completo di tastierino numerico a destra. Non presenta pulsanti aggiuntivi ma integra le proprie funzioni avanzate nei tasti standard, attraverso la pressione contemporanea del tasto Fn. I tasti funzione da F6 a F11 integrano i comandi multimediali, i tasti da 1 a 4 permettono di selezionare altrettanti profili mentre i tasti del blocco cursore possono cambiare gli effetti di illuminazione.

Continua nella prossima pagina…