Cooler Master MS110 – Recensione

Quello dei videogiocatori è un pubblico vasto e molto variegato. È difficile metterli tutti d’accordo perché la loro esperienza di gioco può cambiare moltissimo in base alle piattaforme utilizzate, alla frequenza con cui si gioca, al tempo dedicato in passato a nostro hobby preferito. Su una cosa, però, tutti i giocatori “da PC” concordano: non è possibile affrontare le arene virtuali con una tastiera qualsiasi e, se la frangia più agguerrita degli hard core gamer non appoggerà più le dita su di un keycap che non nasconda un’anima meccanica, gli utenti più “casual” possono tranquillamente rivolgersi alle alternative, soprattutto se costano meno.

UN GAMING KIT DA 60 EURO

Cooler Master propone MS110, un kit davvero interessante che, a poco più della metà del prezzo di una buona tastiera meccanica (che, lo ricordiamo, si aggira intorno ai 100 euro), fornisce una tastiera completa da 105 tasti con layout italiano, retroilluminazione RGB e tecnologia anti-ghosting fino a 26 tasti, più un mouse ottico dignitoso dalla risoluzione di 3200 punti per pollice, anch’esso illuminato.

La contropartita risiede naturalmente nella tecnologia utilizzata dai tasti, un ibrido più economico tra quelli meccanici e i contatti a membrana che già avevamo visto, qualche anno fa, quando recensimmo l’ottima Masterkeys Lite L della stessa ditta. La tastiera contenuta nel kit MS110 ha più o meno le stesse caratteristiche, tanto per funzionalità quanto per aspetto estetico. La novità, tuttavia, è rappresentata da una striscia colorata che segue la retroilluminazione RGB, posta su tre lati della tastiera, e un logo illuminato esagonale sul lato inferiore, esattamente al centro del dispositivo. Le prestazioni della tastiera non deludono: certo, se ormai vi siete già abituati alle tastiere meccaniche, il passo indietro sarà evidente, con una discesa per certi versi più “gommosa” e la necessità di premere i tasti con maggior decisione per attivarli.

Ma Cooler Master dichiara una ‘vita’ di ben 50 milioni di battute prima che un tasto si possa rompere e, alla fin fine, questo valore è in linea con soluzioni ben più costose.

IL MOUSE

Con una risoluzione massima di 3200 dpi, il mouse contenuto nel kit MS110 non può essere certo considerato il pinnacolo della tecnologia (oggi un buon mouse per giocatori permette di salire fino a 15, o addirittura 18.000 punti per pollice), ma c’è da dire che raramente si usano risoluzioni superiori e, sicuramente, un casual gamer che non è disposto a spendere cifre maggiori soltanto per il mouse e si accontenterà volentieri. Il sensore PixArt 5050 fa il suo dovere e, tramite un pulsantino posto immediatamente sotto la ‘rotella’ centrale, può cambiare sensibilità passando da 400 a 3200 dpi con due step intermedi di 800 e 1600 punti per pollice: in questo modo è possibile passare velocemente da una impostazione di movimento di 3200 punti a una da “cecchino” di soli 400, ma saranno necessari un paio di clic per uscirne. Ogni volta che si cambia risoluzione, la rotella e il logo al centro del mouse cambiano colore: arancione (400 dpi), blu (800), porpora (1600) e azzurro (3200).

Premendo il tasto di selezione assieme ad altri tasti, invece, cambia il colore e l’effetto di illuminazione dei LED posti sotto i due pulsanti sinistro e destro principale, il tutto senza l’uso di software aggiuntivo.

NIENTE SOFTWARE

Forse l’aspetto più controverso di questo kit è proprio il mancato supporto software, tutto sommato comprensibile per la sua natura entry-level: nessuna versione di Portal sul sito di Cooler Master lo riconosce e, per tanto, non possiamo agire sui colori esternamente, né creare macro da usare con la tastiera o con il mouse, se non affidandosi a qualche programma generico di terze parti.

In compenso, il kit dispone di combinazioni di tasti che permettono di fare bene o male tutto quello che serve, dal cambio dell’illuminazione alle funzioni multimediali e tanto ci basta. MS110, dunque, è un kit economico perfetto per un principiante, o per chiunque non voglia investire duecento euro in un mouse e una tastiera d’alta gamma.

Voto: 7.2