Cooler Master GS750

Ogni tanto capita che un accessorio, normalmente considerato un prodotto “minore”, splenda di luce propria. Ci è capitato con questo prodotto di Cooler Master che, probabilmente, è nato come naturale accompagnamento per le cuffie dell’azienda (come le ottime MH670, su cui torneremo certamente nei prossimi giorni) ma, lasciatecelo dire, è talmente comodo e funzionale che ci è sembrato giusto recensirlo per conto suo. Infatti, vi chiederete, cosa potrà mai avere di speciale un supporto per appendere le cuffie? Lo metti sulla scrivania, ci appendi le cuffie e bòn, fine della storia: al massimo sarai felice di non avere più le cuffie da gamer, col loro ingombro, libere di girare per la scrivania e aumentarne l’entropia. Sbagliato. Proprio sbagliato.

TUTTO IN UNO, DAVVERO

Il “reggicuffie” GS750 di Cooler Master è una specie di “coltellino svizzero” da scrivania, perché assorbe su di sé molteplici fu nzioni e, con la sua base illuminata, consente di dare un tocco di modernità in più. Il dispositivo, infatti, non solo permette di appendere ordinatamente un voluminoso paio di cuffie da gamer, evitando che le medesime vengano appoggiate nel primo posto che capita o, peggio ancora, facciano bella mostra di sé appese al monitor quando è spento, ma consente di ricaricare uno smartphone dotato di ricarica wireless semplicemente appoggiandolo sopra, include una scheda audio con virtual surround e, dulcis in fundo, fa anche da hub USB 3.0, permettendoci di allacciare due periferiche “al volo” ad altrettante porte laterali facili da raggiungere. In cambio, dobbiamo solo liberare una presa sulla fida ciabatta a cui abbiamo connesso computer, monitor et similia, perché per fare funzionare tutto questo, GS750 deve essere alimentato a parte. Le prestazioni dell’hub non deludono: ho collegato a una delle due porte un SSD esterno Samsung T5 ed è riuscito a leggere/scrivere fino a 440/413 MB di dati al secondo, contro i 457/464 di una porta USB della scheda madre dello stesso PC.

ORDINE E ILLUMINAZIONE

La base è illuminata da una striscia di led RGB che può assumere un solo colore per volta, da una palette di 16 milioni. Sebbene la foto sulla confezione suggerirebbe il contrario, è impossibile ottenere il classico effetto arcobaleno o usare due differenti tonalità ai lati opposti del dispositivo ma, fortunatamente, non è un grave problema: la base dispone di alcuni effetti luminosi come il colore statico, il lampeggio a “respiro” o il ciclo di colori che si alternano. In ogni caso, l’effetto è piacevole e piuttosto elegante. La staffa verticale è dotata di un avvolgi-cavo per cui, usando un paio di cuffie con il filo, possiamo avvolgerlo lì senza che esso ciondoli disordinatamente sulla scrivania.

