corsair icue nexus recensione

Per la serie “accessori fantastici e dove trovarli”, ecco un altro oggetto arrivato quatto quatto in Redazione che, una volta montato e configurato ben benino, mi ha messo subito addosso una forte euforia. Di fatto, è un display di accompagnamento touch-screen che può essere fissato direttamente alla tastiera.

Può aggiungere funzionalità, attivare macro, lanciare programmi, mostrare widget proprietari e, perché no, il carico corrente dei processori e la temperatura della scheda video, oltre a funzionare da ‘telecomando’ per tutte le periferiche di Corsair supportate dal software iCUE.

NELLA SCATOLA

Una volta aperta la confezione, troviamo il display Nexus e una serie di accessori: un case esterno, dotato di una prolunga USB, in cui è possibile adagiarlo se la nostra tastiera non è compatibile; tre staffe adesive di adattamento per il fissaggio alla tastiera; uno strumento di rimozione in plastica e il manuale di istruzioni. Il display è dotato di un cavetto USB lungo pochi centimetri, perché le tastiere di Corsair più adatte a ospitarlo (come l’ottima K70 RGB MK.2) hanno una presa USB 2.0 piazzata vicino al cavo di collegamento.

Questo significa, purtroppo, che se la tastiera è di un’altra marca o ha una presa un po’ più lontana, dovremo comunque ricorrere al case esterno o a una prolunga, che sarà nostro compito procurare e “nascondere” opportunamente da qualche parte, per non compromettere l’estetica dell’installazione. Se, però, disponiamo di una tastiera compatibile o facilmente adattabile, non c’è proprio problema: basta scegliere la staffa più adatta e fissarla con il suo adesivo. Noi abbiamo utilizzato una Corsair K70 RGB MK.2 e questo ha semplificato notevolmente le cose: non abbiamo dovuto fare altro che posizionare correttamente la staffa compatibile e fissare il Nexus sulle linguette superiori, collegando successivamente lo spinotto USB alla porta accanto al filo.

Si noti, tuttavia, che il Nexus non dispone di una porta pass-through, quindi se avevate collegato un mouse o una chiavetta USB al suo posto, dovrete necessariamente cambiare alloggiamento.

LA CONFIGURAZIONE

iCUE Nexus funziona soltanto in abbinamento al software iCUE. Non ha una memoria interna e non può memorizzare le proprie impostazioni direttamente sul dispositivo: in pratica, scollegandolo da un computer e collegandolo a un altro, sarà necessario ripetere l’installazione di iCUE e, al limite, importare dal primo computer la configurazione corrente. Il software iCUE consente infatti di esportare le schermate con le loro impostazioni e i pulsanti programmati dall’utente. Il programma permette di replicare i contenuti delle schermate del Nexus, aggiungerne di nuove e modificare ove possibile le schermate preesistenti. Ogni schermata dispone di sei “slot” che possiamo riempire con altrettanti widget o pulsanti.

Continua nella prossima pagina…