FIRE HD 8 recensione

Amazon rilancia il Fire HD 8 aggiornandolo alla versione 2020. Per chi non conoscesse il prodotto, è d’obbligo introdurre lo scopo di questo tablet: non certo quello di competere nel mercato dei dispositivi tuttofare, ma piuttosto quello di soddisfare le esigenze specifiche dell’universo Amazon. Quindi tutto quello che è applicazione di Amazon viene agevolato con una fruizione comoda, mentre invece quello che si discosta dalla piattaforma di Jeff Bezos può risultare lento o addirittura non utilizzabile.

Una volta rimosso dalla sua scatola, che contiene un brevissimo manuale e il suo alimentatore USB Type C, l’impressione che dà il Fire HD 8 è quella di avere tra le mani un Kindle più grosso e a colori. Nessun problema ovviamente a utilizzare le app Amazon (salvo un aggiornamento iniziale), come Prime Video o il lettore Kindle.

tanto da far sembrare che il Fire HD 8 si sia bloccato, mentre invece: ha bisogno della dovuta calma per alcune funzioni come, ad esempio, il controllo di Alexa. Chi punta ad usarlo per lo svago avrà piacere di sapere che app come Twitch e Netflix sono tranquillamente fruibili.

Avendo in TGM un DNA da gamer, è naturale che ci siamo trovati a prestare maggiore attenzione alle prestazioni videoludiche del Fire HD 8, che si è rivelato tutto sommato accettabile considerando che abbiamo tra le mani un Mediatek MT8168 a 2 GHz, con 2 GB di RAM e 32 GB di storage. Com’è logico, i giochi disponibili sono esclusivamente quelli che si trovano sull’AppStore di Amazon. Se su alcuni di essi non si notano differenze significative rispetto ai tablet più famosi, su altri è come avere tra le mani un prodotto sì utilizzabile, ma un po’ lento. Questi rallentamenti si notano ad esempio in Clash of Clans o in altri giochi più rapidi come Asphalt 8.

In sostanza, il concetto è che se nessun gioco ci tirerà un due di picche, non aspettiamoci troppo: saranno necessarie attese sia per il download che per l’avvio, e una riduzione dei particolari sullo schermo se vogliamo che i giochi siano utilizzabili.

Insomma, forse, ma per un uso standard ci troviamo di fronte a un prodotto accettabile. Va però detto che nell’uso in orizzontale può capitare diproprio nel bel mezzo di una partita, con tutta l’irritazione che ne consegue. Fortunatamente, i tasti del volume sono invece molto più comodi.

Dal punto di vista della resa, buono lo schermo da 8” e 1280×800 pixel che, sebbene non sia un top di gamma, allo stesso tempo non è male per il prodotto, anche come riflessi; è inoltre buono l’audio stereo. Se ci dovesse capitare di usarlo per videoconferenze o lezioni scolastiche, dovremo limitarci a Skype in versione Kindle, WebEx e Zoom, utilizzando le webcam integrate (frontale e posteriore). Il Wi-Fi non è un top di gamma ma fa il suo lavoro, così come il Bluetooth 5 per cuffie.

Se l’impressione data finora non è certo quella di un tablet fenomenale, non dobbiamo dimenticarci il prezzo. Il costo di 99 euro è onestamente incredibile, e va tenuto in considerazione quando si confronta il Fire HD 8 con prodotti di altre categorie. Quindi per concludere, quello che abbiamo davanti non è un tablet per tutti: ottimo per i servizi Amazon, costo irrisorio, perfetto se si ha Prime Video, oppure per ascoltare musica, guardare video o leggere libri. Meno adatto per chi cerca una buona piattaforma di gioco, e per chi vuole assolutamente l’ultima app del momento, che potrebbe non essere presente sull’AppStore di Amazon.

VOTO: 7.5