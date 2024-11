atari 7800+ recensione

Dopo l’Atari VCS 2600 e la più sfortunata 5200, Atari cercò di riconquistare il terreno perduto con la 7800, una console decisamente più potente. Rieccola in versione “moderna”.

All’inizio degli anni Ottanta, Atari dominava quasi incontrastata il mercato dei videogiochi domestici grazie alla sua console VCS, rinominata più tardi Atari 2600. Ma in seguito all’avanzata di concorrenti come IntelliVision e Colecovision, e all’accoglienza piuttosto freddina ricevuta dal successivo modello 5200, l’azienda americana – proprietà di Warner Communications – decise di puntare su un nuovo modello dotato di più memoria, di una CPU 6502 più veloce e soprattutto di un chip grafico realizzato da GCC, General Computer Corporation, capace di arrivare a una risoluzione massima di 320×288 pixel nella sua versione PAL, e di visualizzare la bellezza di 100 sprite sullo schermo; un’esagerazione rispetto a quanto potevano fare la maggior parte dei computer dell’epoca (il glorioso Commodore 64, per intenderci, ne visualizzava soltanto 8 senza ricorrere a speciali routine di multiplexing).

ECCO L’ATARI 7800+!

: pur essendo stata annunciata nel 1984, diventando subito il sogno (neanche troppo) segreto di tutti i possessori di un 2600, la console non vide la luce fino a due anni più tardi. Warner Communications, scottata dalla profonda crisi in cui era piombato il mercato dei videogiochi nel 1983, decise infatti di vendere Atari e il nuovo acquirente, Jack Tramiel, non era interessato alle console. Il successo americano di nuove macchine come Nintendo NES e Sega Master System, tuttavia, convinse il management di Atari a riprovarci, e, ancora competitiva dal punto di vista tecnico ma ormai fuori tempo massimo per contrastare il crescente strapotere del NES. Durante la vita commerciale della console, terminata nel 1992, uscirono una sessantina di giochi ufficialmente pubblicati da Atari, molti dei quali di buona fattura, e quasi altrettanti “homebrew” furono pubblicati nel nuovo millennio da AtariAge.

Premiamo il tasto Fast Forward fino al 2024 e arriviamo a oggi, giorno in cui anche la meno conosciuta Atari 7800 torna sul mercato nella sua nuova edizione “Plus”, curata da Atari Inc e Plaion come la precedente 2600+ di un anno fa. Il nuovo prodotto non si discosta dalla filosofia del precedente: invece di essere una mini-console con una sua dotazione di giochi e periferiche di controllo USB, l’Atari 7800+ cerca di replicare in tutto e per tutto il look’n’feel dell’originale, mantenendo la compatibilità con i titoli e i controller del passato. Dobbiamo così inserire – una sola alla volta – la cartuccia di ogni gioco (per Atari 7800 o 2600) per affrontarlo, usando o i joypad originali degli anni Ottanta, o il nuovo CX-78+ senza fili, di cui troviamo un esemplare in dotazione nella scatola. L’unità centrale è di fatto una replica in scala ridotta dell’Atari 7800, misura 23x17x7 cm e pesa soltanto mezzo chilo, può essere alimentata da qualsiasi adattatore USB per telefoni cellulari capace di erogare almeno 1A, e va collegata a un pannello di nuova generazione per mezzo di una porta HDMI.

Sul lato frontale, invece, troviamo due porte a nove contatti e due selettori della difficoltà che, spesso e volentieri, venivano usati dai giochi per altro genere di impostazioni: per esempio, nel gioco Bentley Bear’s Crystal Quest, fornito in dotazione, servono a scegliere come impostare i comandi sulla base del controller collegato. Accanto alla porta HDMI troviamo anche un terzo selettore a levetta con cui è possibile impostare le proporzioni dello schermo a 16:9 o a 4:3, ottenendo nel secondo caso una maggiore fedeltà all’aspetto originale, a discapito delle dimensioni dell’immagine sullo schermo, accompagnata necessariamente da due bande laterali.

BENTLEY BEAR’S CRYSTAL QUEST VS CX-78+

Ogni volta che la console viene accesa, il contenuto della cartuccia viene ‘dumpato’ rapidamente in una cache ed eseguito in locale, per cui ritroviamo su questa mini-console gli stessi limiti di compatibilità con le cartucce di nuova generazione, e di terze parti, che negli ultimi anni hanno consentito di espandere le console originali. Anche la compatibilità con i giochi dell’Atari 2600, al momento, è ottima ma non è totale, benché gli aggiornamenti del firmware potrebbero risolvere tutti i possibili problemi in futuro. Sulla plancia troviamo quattro pulsanti:. L’ultimo consente di ripartire dall’inizio del gioco o del livello, mentre per resettare la console occorre premere due volte in sequenza il tasto Power. Una terza pressione in successione spegne l’apparato. La pressione contemporanea dei tasti Select e Reset, in assenza di cartucce, apre un menu di configurazione che permette di cambiare la frequenza del segnale televisivo e attivare un bilinear filtering che rende tutto più sfocato, ma. Peccato.

Nessun produttore venderebbe mai una console senza almeno un gioco in omaggio, e la scelta di Atari è ricaduta su un simpatico platform game di Robert De Crescenzo del 2014 che, in qualche modo, ricorda il primo Wonder Boy. L’orso Bentley può avanzare (ma non tornare indietro sui suoi passi) da sinistra verso destra, saltare gli ostacoli o sulle piattaforme e, una volta raccolte apposite pietre, scagliarle contro i nemici che incontra. Tenendo premuto il tasto fuoco, l’orso può correre e saltare più in alto e più in lungo. Come nei grandi classici del genere, il percorso è suddiviso in aree e livelli, e non mancano bonus e aree segrete che permettono di skippare interi stage. Il contatto con qualsiasi nemico è letale ma, fortunatamente, al termine delle vite è sempre possibile ricominciare dall’ultimo livello raggiunto. Almeno fino a che non si spegne la console (il che apre una questione che andremo a sviluppare più avanti).

Il gioco è molto bello, almeno per gli standard del 1986, ma mette in evidenza l’inadeguatezza e la mancata ergonomia del controller CX-78+, squadrato e scomodo proprio come i suoi antenati: premere entrambi i tasti tenendolo in mano è praticamente impossibile, bisogna appoggiarlo su un piano e impugnarlo come se fosse il joystick di un cabinato arcade, ma bastano pochi minuti di questa stressante attività per stancarsi e cercare, piuttosto, qualche alternativa (i classici joystick del C64 dovrebbero andare bene, basta cambiare la posizione del selettore della difficoltà per impostare i controlli a un solo pulsante). Ha di buono che porta in dote anche un ricevitore USB con cui possiamo collegarlo a un PC e usarlo con qualche emulatore per affrontare i giochi del C64, dello Spectrum o di altri sistemi dell’epoca, dove solitamente si usava un tasto solo e, quando erano due, raramente andavano premuti insieme.

QUALCHE CONSIDERAZIONE FINALE…

A questo punto, mi tocca fare una personalissima divagazione: fatico un po’ a capirli, ma ho una grandissima ammirazione per i fan delle vecchie console di Atari. Comprano giochi nuovi a prezzi che su altre piattaforme verrebbero considerati assurdi. Venerano antiquati controller dalla forma per nulla ergonomica, scomodissimi da impugnare, in alcuni casi rigorosamente vietati ai mancini, quando tutto il resto del videoludo si è evoluto verso forme sinuose, arrotondate, comodissime da impugnare e buone per tutti. La stessa Atari non solo non pone rimedio a evidenti difetti di progettazione dovuti all’acerbità dei tempi in cui certi prodotti vennero concepiti, ma insiste pure a riproporli esattamente com’erano, cercando piuttosto di ampliarne l’uso accompagnandoli da adattatori USB, come se un male comune fosse davvero un mezzo gaudio. Mi fa molto piacere che l’azienda punti a creare nuovi prodotti che possano essere usati anche dai loro vecchi clienti, trovo fantastico che il CX-78+ wireless possa funzionare anche sull’Atari 2600+ e sulle console degli anni ‘80, mentre trovo decisamente meno allegro il fatto che il nuovo controller sia altrettanto scomodo.

…E UN GIUDIZIO SOSPESO

Era davvero blasfemo affidare a qualche designer il compito di riprogettare il pad in modo che esteriormente ricordasse un po’ il passato, ma fosse finalmente piacevole da usare? Siamo quasi nel 2025, in fondo. Veniamo poi al discorso delle cartucce: valgono esattamente le medesime considerazioni che feci sul 2600+ un anno fa, che. Pur comprendendo appieno la volontà di ricostruire un ecosistema commerciale un po’ di nicchia, basato su abitudini di un passato oserei dire remoto, non capisco perché evitare a tutti i costi un minimo di modernità:, quando nessuna cartuccia è inserita? No, bisogna sempre tirare fuori il gioco dalla scatola e infilarlo dentro alla vecchia maniera. Ma soprattutto: possibile che la console non permetta – nel 2024 quasi 2025, lo ricordiamo – di salvare una posizione e di riprenderla alla successiva riaccensione? Sì, possibile anche questo. Ma per niente auspicabile.

Questa recensione termina necessariamente senza un voto, perché non saprei davvero che giudizio esprimere su un prodotto di questo tipo. A prescindere dal fatto che pure l’Atari 2600+ eseguiva i giochi per la 7800 (pur con qualche limitazione), sembra proprio che Atari e Plaion abbiano volutamente ignorato tutte le voci critiche che il loro prodotto precedente aveva sollevato, preferendo seguire una filosofia a uso e consumo degli appassionati più anziani, quei puristi che paradossalmente sono capaci di bocciare il prodotto solo perché all’interno non ci sono più un 6502 e un chip Maria, ma il tutto è basato su un SOC Rockchip 3128 accompagnato dagli opportuni circuiti di interfacciamento con joypad e porta delle cartucce.

Di fatto, è come riproporre a quasi quarant’anni di distanza lo stesso identico prodotto del 1986 adeguandolo ai televisori moderni, visto che questi ultimi con le vecchie console proprio non vanno d’accordo.L’Atari 7800+ per altro è un prodotto molto curato, una replica praticamente perfetta, un oggetto che anche esteticamente ha un valore notevole, quindi perché limitarlo all’essenziale?