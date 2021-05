Mass Effect: dalla trilogia al mito – Speciale

Correva l’anno 2007 quando BioWare (sviluppatore) e Microsoft Studios (editore) trascinarono chiunque fosse dotato di una Xbox 360 in un conflitto di proporzioni bibliche ai confini della galassia. Dopo aver conquistato consensi e fiducia ovunque grazie alla realizzazione di alcune pietre miliari del calibro di Baldur’s Gate, Neverwinter Nights e Star Wars: Knights of the Old Republic, la software house canadese confermò la bontà delle storie che sapeva raccontare realizzando Mass Effect, il primo capitolo di una trilogia nello spazio indimenticabile.

A metà 2008, dopo l’acquisizione dello studio di sviluppo da parte di Electronic Arts, la killer app microsoftiana approdò anche su PC con qualche adattamento. Chi possedeva una PlayStation 3 invece dovette attendere l’arrivo della Mass Effect Trilogy nel 2012 per mettere mano al primo storico episodio, ma ormai il dado era tratto: era nata una stella tra le stelle di nome Shepard. Memori del successo del franchise e consapevoli dell’immortale amore dei fan nei confronti della trilogia, il 14 maggio 2021 EA e BioWare ci trascineranno nuovamente di fronte ai Razziatori grazie alla Mass Effect Legendary Edition, la raccolta rimasterizzata dei primi tre capitoli (più DLC) che punta ad ammodernare l’intera saga attraverso un considerevole numero di ritocchi. Quale momento migliore quindi per ripercorrere alcune tappe del percorso del Comandate Shepard?

UNO SHEPARD È PER SEMPRE

Gli eventi del primo Mass Effect si svolgono nel 2183, in un periodo in cui l’umanità ha superato da qualche decennio i propri limiti tecnologici grazie al ritrovamento su Marte dei resti di un’antica civiltà più evoluta, i Prothean. La rivoluzionaria scoperta ha permesso all’uomo di avventurarsi più lontano che mai nello spazio sfruttando i portali galattici, vere e proprie rampe di lancio per i viaggi interstellari. Fra colonie su altri pianeti e approcci con le razze che popolano la galassia, l’essere umano è quindi impegnato a consolidare la sua posizione politica nel firmamento e nel Consiglio, il nucleo governativo con sede nella stazione spaziale nota come Cittadella.

È questo il contesto in cui il protagonista indimenticato della saga, il (o la, dacché si poteva optare per la versione femminile) Comandante Shepard della navicella spaziale SSV Normandy SR-1, un soldato d’elite e l’alter ego del giocatore, viene travolto da una valanga di eventi infinitamente più grandi di lui. Durante una missione di routine che prevede il recupero di una preziosa sonda prothean scoperta nella colonia terrestre Eden Prime, Shepard e i suoi uomini si ritrovano a fronteggiare un assalto dei Geth, esseri artificiali collegati a una misteriosa nave aliena e, a quanto pare, guidati da uno spettro turian rinnegato di nome Saren Arterius interessato anch’egli alla tecnologia prothean. Shepard trova la sonda ma questa, attivandosi, gli mostra le visioni di un massacro perpetrato da strane entità sintetiche ai danni di esseri viventi.

