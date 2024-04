Pentiment: storie di un mondo senza fine – Speciale

“Un uomo che perde la sua battaglia per il suo re può essere perdonato; ma un uomo che la vince è spacciato”, una citazione adatta a Pentiment, se ci penso. A intingere queste parole su una pagina bianca fatta di tragedie e amori non corrisposti, impossibili e complessi, è Ken Follet, celeberrimo autore letterario gallese che, nel corso della sua carriera, ha raccontato le avventure di Kingsbridge, dalla costruzione della santa cattedrale che si affaccia sul mercato, fino al ponte che conduce i pellegrini al centro della stessa.









Qualche tempo dopo, invece, è arrivato il momento difficile e tumultuoso del periodo elisabettiano, un momento controverso, fatto di scontri brutali e situazioni che hanno per sempre cambiato la storia europea, segnandone il fato anche per i secoli a venire. Pentiment è un videogioco a cavallo tra due epoche: da una parte cosa si è lasciato alle spalle il Medioevo, dall’altra un nuovo inizio, con l’Età Moderna ormai al suo apice.









L’Ancien Régime ancora imperversa in tutta Europa, mentre c’è chi, inconsapevole di quanto il mondo stia cambiando a seguito della scoperta dell’America, ancora concentra le proprie arti per creare qualcosa di unico, con l’intenzione di dimostrare che no, fermi: c’è ancora qualcosa di bello da scoprire, in questo lungo mare di parole composte da meraviglie, da quei disegni che narrano il percorso di tanti eroi e dalle parole dei trovatori, ancora rilevanti in quel periodo., la cui ispirazione, chiarissima e nitida, è tra le migliori in assoluto.

Oltre a essere un paragone azzeccato, è pure concettuale nello scheletro narrativo della massima opera di Obsidian Entertainment: il racconto di Andreas, un giovane artista che si ritrova a fare della propria arte un lavoro di pregio, è un personaggio incredibile. Il bello è poter appiccare al protagonista una sua storia, un suo passato: nel mio caso, ecco, il buon Andreas è stato in Italia, a Venezia, e ha imparato la nobile arte scrittoria, studiando lettere classiche (latino e greco, soprattutto), appassionato di medicina e anche di botanica (sì, l’ho rigiocato più volte e con scelte diverse). E se penso che parte della struttura del personaggio arrivi proprio dalle letture di Ken Follet, ricordo perché Caris, Jack, Merthin, Aliena, Margery e Ned siano stati così importanti quando ho giocato per la prima volta a Pentiment, sentendomi tremendamente, assolutamente e perdutamente – quanti avverbi, già – a mio agio con l’intero mondo creato dallo scrittore gallese.

I PILASTRI DEL CALAMAIO



È naturale, quando un periodo è a cavallo con l’altro, che ci siano grandi turbamenti. Re, principi e ducati che perdono gli onori del passato, nuovi reggenti e sovrani che si autonominano e sì, altri territori che nascono per poi essere amalgamati in un impero conteso e diviso, estenuato, disastrato e tanto desiderato. È la classica storia di come il Sacro Romano Impero divenne grande, un sogno reale e tangibile che, oltre alla conquista, avviluppò a sé eroi di ogni genere, anche coloro che sono stati costretti a dover bruciare a causa di un pensiero distante dalla Chiesa di Roma.

E in Pentiment, in tal senso, il nome di Martin Lutero viene fatto sovente, anche per ricalcare l’importanza del periodo e delle battaglie di quel momento tanto complicato, in cui a rischiare il collo era chi non si considerava più rappresentato dalla Chiesa, che nel periodo medievale aveva messo sotto il proprio stivale e dato origine a una battaglia costante contro gli infedeli, considerati i reali nemici della cristianità. Francesco d’Assisi, che oltre a essere una figura pia e di bontà assoluta, scrisse il primo testo della letteratura italiana, considerato il più antico: Il Cantico delle Creature. Attraverso di esso, la bellezza veniva omaggiata poiché creazione del Signore, con gli uomini considerati non inferiori o sottomessi a quest’ultimo, bensì come elevazioni delle meraviglie del creato, in ogni loro sfaccettatura.

Era un testo buono, diverso da quelli che si sono succeduti, e che hanno fatto grande parte della letteratura europea di quel tempo. Le ingerenze maggiori, inoltre, arrivarono dalla Francia, precisamente grazie a La Chanson de Roland, un componimento illustre e di prestigio, che raccontò l’amor cortese e, in seguito, dimostrò il valore di un cavaliere e la sua sconfitta. Leggende, amori e misteri, sotterfugi e, ovviamente, istanti di bellezza, reali e tangibili, forti e imponenti. Un amore che muove il sole, se ci pensiamo, focalizzandosi in seguito su quel Dolce Stil Novo che ha portato in seguito la consapevolezza dell’oggi,

Incredibile, non è vero? Pentiment accoglie tutte queste meraviglie, ma fa anche di più, non ispirandosi solamente a Il Nome della Rosa, ma andando a coniugare gli intrighi politici e personali in una cornice à la Ken Follet, qualcosa che, se ci penso, mi manda assolutamente fuori di testa anche a distanza di diverso tempo. Se siete appassionati di letteratura inglese, specie quella moderna, c’è pure un pizzico di Bernard Cornwell a colmare il tutto, impreziosendo una ricetta essenziale e dolce che esplode di personalità, mostrando come l’animo umano sia in guerra perpetua. L’approccio dei due autori, tuttavia, è completamente opposta: non collidono affatto, eppure dettagliano lo stesso argomento.

ESSERE COME MERTHIN, COSTRUTTORI DI PAGINE INTINTE DI AMORE

I Pilastri della Terra, una grande storia moderna, è stato l’apice del successo dello scrittore gallese. Cosa ha compiuto Obsidian Entertainment è esattamente analogo, ma il team ha fatto qualcosa di più: ha dato origine a un racconto di totale profondità e bellezza, eretto poi dal mito di Mondo Senza Fine, per poi impreziosirlo con l’approccio de La Colonna di Fuoco,, oltre a un messaggio chiaro, sorretto a sua volta dall’aspetto più coinvolgente della produzione: l’approccio da gioco di ruolo che dona al miniatore della produzione la stessa rilevanza che venne data, al tempo, ad autori come Dante.

Proprio come il protagonista principale di Mondo senza Fine, anche il giovane Andreas è alle prime armi, ma come miniatore. Certo, ha studiato e fatto esperienza ma, a differenza di Merthin, non è di famiglia nobile – anche se non è precisamente così, ma è bene non fare spoiler. Cosa significa la scrittura, a quel tempo? Qual è la reale spinta di un autore per dettagliare il passato e raccontare il presente? Mentre Merthin, mattone dopo mattone, eregge il suo ponte e pensa al futuro, al contempo Andreas fa la medesima scelta. Ha un capolavoro da proporre all’abbazia, augurandosi che venga accolta e che padre Thomas ne sia orgoglioso.

Il luccichio nei suoi occhi non nasconde affatto quanto essa possa essere un lascito importante per l’intera comunità cristiana di Tassing, per poi percorrere la sua vita altrove. Proprio come Merthin, infatti, il giovane parte alla volta dell’ignoto, imparando il suo lavoro e cosa ne consegue. Merthin, innamorato di Caris, si trasferisce a Firenze, in Italia, a causa di suo fratello e dell’ingresso della giovane tra le suore del priorato di Kingsbridge, con quest’ultima costretta a dover affidarsi alla bontà della Chiesta, a seguito di un terribile incidente.

LA COLONNA DI PENTIMENT

Il livello di scrittura dei personaggi, sospeso in entrambe le diramazioni narrativo, è ottimo e particolareggiato, poiché il rapporto che lega sia Merthin che Andreas è fatto dello stesso amore che entrambi nutrono per l’arte. Il protagonista di Mondo senza Fine, divenendo costruttore, s’interfaccia con il mondo dell’architettura e, in seguito, ne diventa assoluto sostenitore. Allo stesso modo, invece, Andreas ama scrivere, immaginare il passato a suo piacimento e spera di esaudire i suoi sogni, divenendo un miniatore provetto: entrambe le storie raccontano le vite e le morti di entrambi i personaggi, con un accento persistente su cosa hanno compiuto in vita, mentre ogni cosa si perde per sempre, tutto diventa spiegazzato, annichilito, complesso. La poesia è l’esistenza, l’esistenza è il connubio fra le realtà letterarie e ludiche,

Parte del game design di Pentiment, come di tante altre produzioni ispirate al Medioevo e all’Età Moderna, è la parola. Attraverso di essa si può scegliere chi essere e cosa compiere, quale aspetto della vita seguire e in che modo rapportarsi con gli altri. Bene, immaginate di essere un miniatore e di decidere se filare la lana assieme a delle vecchiette, o preferire crogiolarsi in una nottata alla locanda. Il game design di Pentiment permette questa scelta e, nel frattempo, delinea scelte da intraprendere e momenti per imparare a essere migliori e diversi, per approcciarsi alla vita con il sorriso e il desiderio di poter fare qualcosa in più.

L’opera di Obsidian Entertainment, oltre a mostrare il bello del mondo, si preoccupa soprattutto a dimostrare il brutto, ciò che non si crederebbe possibile, cosa è remoto e cosa potrebbe condurre a una rapida discesa in un oblio fatto di insicurezze e paure. Tutte le grandi opere, in tal senso, mostrano le personalità e le essenze stesse del futuro, mentre dagli altri media prendono il meglio.

Pentiment esegue la sua magia con la stessa intensità degli eredi di Ned, il protagonista de La Colonna di Fuoco, intenti a lasciare l’Inghilterra per giungere così nel Nuovo Mondo. È la connessione, per l’appunto, a essere il piatto principale di Pentiment, rafforzata a sua volta da una meraviglia costante, la stessa che sorregge il sogno di Andreas e i collegamenti non solo con la storia, ma soprattutto con la letteratura.; eppure siamo imperfetti, come Andreas: Pentiment è, ancora oggi, la meraviglia videoludica che descrive il sentimento e il cuore umano come non è mai stato fatto prima.. Tutto questo in un videogioco.

S’i’ fosse foco, arderei‘l mondo;

s’i’ fosse vento, lo tempestarei;

s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei;

s’i’ fosse Dio, mandereil’ en profondo…

– Cecco Angiolieri.