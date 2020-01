Nella speranza di vedere un futuro migliore e di tornare, un giorno, di nuovo umani.

A capo del team di circa 30 persone che compone V1 Interactive troviamo, non solo nei panni di presidente e creatore ma anche in quelli di direttore, nientemeno che Marcus Lehto, ex direttore creativo in Bungie e co-creatore di una delle più epiche saghe del mondo dei videogame: Halo. Con un pedegree del genere e oltre 5 anni di sviluppo, le aspettative per Disintegration non possono che essere un po’ più alte rispetto a quelle per qualsiasi altro primo titolo di uno studio Indie.

Di questo peculiare gioco, almeno per quanto riguarda la storia, si conosce ancora davvero poco: sappiamo che ruoterà attorno un futuro distopico in cui la razza umana, ormai sull’orlo dell’estinzione, ha trovato rifugio nell’Integrazione, un processo che permette di conservare cervelli umani all’interno di armature robotizzate. L’unica cosa certa, mostrata dai trailer, è che avremo a che fare con una battaglia filosofica che vedrà contrapposti chi preferirebbe lasciare completamente indietro la propria natura e chi, invece, vorrebbe preservare quel poco che è rimasto della propria umanità. Nonostante i corpi metallici, i personaggi mostrati promettono di trasudare personalità e fanno già immaginare una campagna davvero intensa.

A esser stata rivelata, per ora, è stata esclusivamente la componente PvP di questo sparatutto davvero poco ortodosso, nella quale abbiamo avuto il piacere di tuffarci per due giorni interi di Technical Closed Beta.

OLTRE OGNI GENERE

Quello su cui abbiamo messo le mani è un multiplayer a 10 giocatori che offre un misto tra Arena Shooter e sparatutto in prima persona, che fonda le sue radici su pesanti elementi di strategico in tempo reale. L’idea alla base del gameplay di Disintegration è quella di trasformare la più passiva delle componenti di un RTS, la telecamera, nel vero e proprio fulcro dell’azione.

Piuttosto che essere un semplice comandante, prenderemo posto tra i membri del nostro equipaggio utilizzando una Gravcycle, una sorta di futuristico Overcraft armato di tutto punto. Le nostre abilità sono direttamente collegate non solo alla classe del nostro veicolo (e di conseguenza alla fazione scelta) ma anche al piccolo manipolo di cyborg che comanderemo. Disintegration richiede al giocatore di impegnarsi in un veloce e adrenalinico combattimento aereo e, al tempo stesso, di gestire il resto degli altri soldati a nostra disposizione. Ognuno di loro offre una considerevole fonte di danno e vanta abilità uniche, che vengono perse se l’unità viene distrutta. Per poter ottenere i migliori risultati possibili è quindi assolutamente indispensabile una impressionante dose di multitasking, che premierà senz’altro i giocatori meccanicamente più bravi e con la migliore mira, ma anche quelli che sotto pressione riusciranno a coordinare al meglio le proprie risorse.

