Con una prova a porte chiuse abbiamo scoperto nuovi dettagli su Nioh 2, in arrivo a marzo su PlayStation 4.

Sebbene queste occasioni capitino purtroppo raramente, nel corso dei giorni scorsi abbiamo avuto la speciale possibilità di provare una nuova demo dedicata a Nioh 2, secondo capitolo della saga creata da Team Ninja pronto a riportarci nuovamente nel Giappone feudale. La porzione di gioco messa a nostra disposizione ci ha permesso di mettere alla prova le nostre abilità (e un po’ anche i nostri nervi) nei confronti del gioco, saggiando la potenza di nuovi demoni nonché imparando, per quanto possibile, anche le nuove competenze messe a disposizione del nostro alter ego digitale.

Se, prima di incamminarvi in questa valle di orientale dolore, volete un completissimo recap di quanto visto nel predecessore, seguendo questo indirizzo trovate le recensioni di Nioh su PS4 e PC, accanto alle prove di tutti i DLC pubblicati.

ANDARE AVANTI IMPARANDO DAL PASSATO

Dopo la breve presentazione organizzata da Sony, in compagnia del Director di Team Ninja Yosuke Hawashi, abbiamo potuto sederci in postazione per intraprendere un nuovo viaggio verso oriente, un ritorno, se vogliamo, in quelle ambientazioni caratteristiche che abbiamo imparato a conoscere a menadito in compagnia di William, protagonista del primo capitolo di Nioh. La prima differenza importante che abbiamo avuto il piacere di notare è che il nuovo protagonista della saga può essere creato da zero, personalizzato al fine di contraccambiare i nostri gusti personali in fatto di estetica, grazie a un tool abbastanza variegato che ci permette di scegliere non solo l’aspetto, ma anche la parte legata alla nostra trasformazione in yōkai.

Come la maggior parte degli appassionati già sapranno, Nioh 2 cerca di porsi come un prequel nella timeline inventata dagli sviluppatori, fattore interessante che potrebbe gettare le basi per nuovi dettagli non solo sui personaggi storici appartenenti al periodo, incontrati da William durante il suo viaggio, ma – almeno, lo speriamo – anche importanti tasselli relativi a quest’ultimo, all’amrita e ai villain che hanno aizzato la guerra nell’oscurità. Tale passione per la storia giapponese sembra colpire profondamente tutto il team creativo, in primis Hawashi, presente all’evento e a cui abbiamo subito chiesto del background narrativo in rapporto con il capitolo precedente:

“La storia del primo capitolo era completamente incentrata sulla figura di William e sul suo rapporto con il Giappone e lo spirito guida che lo accompagnava. Al giocatore non veniva richiesta una conoscenza approfondita del setting, che è molto complesso, ma piuttosto veniva data la possibilità di scoprire parte della nostra storia giocando. Alcuni dei passaggi sono molto accurati e ci piace pensare che Nioh, anche con il secondo capitolo in arrivo, rappresenti una valida occasione per insegnare qualcosa della nostra cultura ai giocatori facendoli anche divertire. La filosofia di Koei Tecmo è proprio questa, e ci ha piacevolmente sorpreso vedere quanto Nioh abbia avuto successo in occidente!”

, motivo per cui durante l'evento non ci è stata data la minima possibilità di conoscerne i dettagli. Fa sorridere che lo stesso, interpellato a trabocchetto (non ce ne voglia) sul perché gli sviluppatori abbiano voluto concedere al personaggio la capacità di trasformarsi in yōkai, sia rimasto sul vago pur riuscendo a comunicare un concetto importante, come un vero funambolo: "Per quanto non mi sia possibile rispondere approfonditamente alla cosa, dato che parliamo del vero e proprio core della storia, posso dirvi che la nostra prima intenzione è stata quella di presentare al giocatore un'esperienza personale. Ecco perché abbiamo inserito lo strumento di creazione. Ci è sembrata un'opzione valida per focalizzare la vostra attenzione, dando l'occasione di sentirvi protagonisti." Questo concetto si lega a doppio filo con quanto visto, non solo nel tool per creare il nostro eroe ma anche nel gameplay. Il secondo capitolo del franchise mantiene la formula vincente vista precedentemente, aggiungendo però dei piccoli stravolgimenti nella gestione del personaggio che sembrano ammiccare a un action RPG. Comunque non preoccupatevi: Nioh 2 resta pur sempre un souls-like, e a dimostrarlo sono ancora le litanie che abbiamo recitato durante la nostra sessione a porte chiuse, accompagnati da un volenteroso sviluppatore francese che ci ha continuamente aiutato a capire i cambiamenti inseriti nel gioco, i boss e qualche piccola chicca inerente ad alcune novità.

Giusto per dirne una, durante i combattimenti con gli yōkai che corrompono le campagne del Giappone sarà possibile ottenere dei Cuori, oggetti importanti che una volta assimilati permettono al protagonista di attingere a un nuovo potere, tradotto in abilità inedite da usare saggiamente durante il combattimento mediante l’utilizzo del tasto R2 in combo con quadrato, cerchio e x. L’attacco R2+O è utilissimo poiché consente di provocare un effetto stun all’avversario, consumando la sua stamina per servire il fianco a un nostro attacco caricato.

