Apex Legends Stagione 9 anteprima

In vista della nona stagione di Apex Legends siamo stati invitati in quello che si sta trasformando in un piacevole appuntamento fisso con i ragazzi di Respawn Entertainment. Ancora una volta abbiamo potuto scoprire di più su tutto quello che ci aspetta a un solo download di distanza dalla nuovissima patch. E di novità ce ne sono davvero parecchie!

Sviluppatore / Publisher: Respawn Entertainment/Electronic Arts Prezzo: F2P Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Competitivo e Cooperativo PEGI: 16 Disponibile Su: PC (Origin, Steam), PS4, Xbox One, Nintendo Switch Data di lancio (Stagione 9): 4 maggio

Senza ombra di dubbio, la Stagione 9, intitolata Origini (o Legacy in lingua inglese), sarà il più grande aggiornamento di sempre per lo shooter di casa Respawn, Apex Legends. A fare capolino questa volta non saranno infatti soltanto un nuovo personaggio e una nuova arma, ma un’intera modalità. Dopo l’incredibile boom del lancio e due anni di stabile e continua crescita, Apex è infatti pronto a portare ai suoi giocatori nuovi modi per diventare campioni al di fuori della Battle Royale. Un’operazione solo apparentemente semplice, specie contando le più che solide meccaniche del titolo, che affondano le proprie radici su una delle più interessanti serie sparatutto degli ultimi anni, Titanfall, e così sul relativo universo esteso proprio in Apex Legends. Il Game Director Chad Grenier e il suo team hanno deciso di non lasciare nulla al caso e hanno fatto tutto il possibile per regalarci la migliore esperienza possibile.

NUOVI MODI DI COMBATTERE

Dopo mesi di test e prove, gli sviluppatori hanno optato per una modalità a round davvero peculiare, che ricorda per certi versi Counter-Strike in miniatura nel quale ogni partita dura in media una quindicina di minuti. In questa nuova modalità Arena, due gruppi di 3 persone si sfidano per raggiungere per primi i 3 round vinti e, nel caso in cui entrambe raggiungano 2 punti, a vincere delle due sarà la prima a conquistare 2 incontri di seguito, o a vincere il decisivo nono round. All’inizio di ogni round i giocatori possono spendere dei crediti per comprare armi, cure o cariche di utilizzo per le proprie abilità.

Quanto comprato viene perso alla fine di ogni round, ma le buone prestazioni vengono premiate con più crediti per i round successivi. Gli scontri possono avvenire su cinque mappe, due delle quali completamente nuove (Party Crasher e Phase Runner) con le restanti tre tratte da iconiche aree della modalità battle royale. Tutte le mappe che abbiamo avuto il piacere di provare, comprese le due inedite,

Prendendo spunto dalla modalità principale di Apex Legends, anche Arena si combatte in una zona che si restringe gradualmente. Per invogliare un atteggiamento proattivo, nella mappa sono inoltre presenti crediti da raccogliere e Supply Bins, accompagnati da un Care Package ricco di equpaggiamento di qualità che cade dal cielo dopo qualche minuto. Abbiamo avuto la chance di testare la modalità per circa un paio di giorni e, a primo acchito, sembra avere tutte le carte in regola per offrire svariate ore di gioco. Gli sviluppatori hanno chiaramente versato anche qui la stessa meticolosa cura per i dettagli già mostrata nella modalità Battle Royale, spingendosi addirittura a modificare le stesse abilità delle leggende per renderle più competitive nella mischia.

