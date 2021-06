Perché elaborare complicati schemi di gioco quando ci si può fare strada verso il Touchdown a calci e pugni? Benvenuti a Blood Bowl 3!

Sviluppatore / Publisher: Cyanide Studio / Nacon Prezzo: ND Localizzazione: Testi Multiplayer: Online e Locale Competitivo PEGI: 16 Disponibile Su: PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Data di Lancio: Febbraio 2022

Il peculiarissimo gioco da tavolo di Games Workshop ha una tradizione ormai decennale, e in questi giorni abbiamo partecipato alla closed beta della terza iterazione della conversione videoludica di Cyanide Studio. Blood Bowl è sempre Blood Bowl, ma ci aspetta più di qualche novità.











Vi delizierò con una breve introduzione, così il mio amico Beppe poi non dice che non parto dall’inizio. Blood Bowl è un gioco di fantasy football ambientato in una versione alternativa dell’universo di Warhammer Fantasy, in cui le varie razze hanno adottato un rito tanto antico quanto fumoso secondo cui per risolvere i loro conflitti, la soluzione migliore è sfidarsi in campo piuttosto che muovere guerra in battaglie vere e proprie.

PRAYERS TO NUFFLE

Ciò non vuol però dire che gli scontri siano pacifici, tutt’altro: per quanto le basi del gioco richiamino direttamente quelle del football americano, in Blood Bowl ogni tipo di brutalità è permessa, se non addirittura incentivata. Di conseguenza, menare la squadra avversaria fino a quando la metà dei giocatori sarà finita all’ospedale è una strategia del tutto percorribile. Specie se vi piacciono gli Orki. Lo svolgersi di una partita avviene a turni: ogni squadra muove i propri giocatori, e quando uno di questi effettua un’azione qualsiasi, che si tratti di un passaggio o un tentativo di schivata o, ovviamente, di colpire un avversario, l’esito è determinato dal lancio di un dado confrontato con l’abilità del nostro atleta per quel tipo di azione.

Per capirci: gli elfi hanno tra i migliori lanciatori, e la loro abilità di passaggio è 2+, il che significa che avrà successo se si ottiene due o più con il lancio di un normale dado. Molto meno affidabili saranno gli Ogre, che passano al 4+, ma almeno si possono consolare lanciando i propri compagni di squadra gnomi. Proprio perché viene da un gioco da tavolo dalla lunga storia, le regole di Blood Bowl non sono poche, e talvolta nemmeno immediate da memorizzare e usare nel modo corretto, e qui viene fuori la comodità di avere un computer che fa i conti al posto tuo e valuta ogni volta quali siano i modificatori da applicare in ogni occasione.

Sull’intelligenza artificiale per ora. In fase difensiva, ho visto i miei avversari effettuare manovre non dico brillanti ma quantomeno sensate, nel senso che in diverse occasioni hanno intuito quali fossero le mie intenzioni e hanno agito di conseguenza. In attacco, invece, ho riscontrato poca fantasia, con un frequente utilizzo di una tecnica base, la “gabbia” che protegge il portatore di palla circondandolo da compagni a protezione. È comunque: ricordiamoci che di recente è stato annunciato il rinvio della data di uscita a, per cui gli sviluppatori francesi hanno ancora parecchio tempo per raffinare l’intelligenza artificiale.

Continua nella prossima pagina…