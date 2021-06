Come promesso, Battlefield 2042 si è mostrato di nuovo ma stavolta attraverso un gameplay trailer. In attesa di scoprire cos’altro ha in serbo per noi DICE, l’occasione è perfetta per farsi un’idea su cosa ci aspetta.

Sviluppatore / Publisher: DICE / Electronic Arts Prezzo: 59.99€ Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 16 Disponibile Su: PC (Origin, Steam, Epic Game Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One Data di Lancio: 22 ottobre

Presentato solo pochi giorni fa come l’evoluzione della serie, l’esperienza sandbox multigiocatore più pazzesca che ci sia e il capitolo più ambizioso di sempre, Battlefield 2042 si è subito imposto come uno dei titoli più attesi del 2021.

ENTER THE NEXT ERA

Con simili premesse era difficile accadesse il contrario e, per lo stesso motivo, è comprensibile che dopo diversi giorni dal reveal Battlefield 2042 sia ancora uno dei giochi più (pre)venduti su Steam. Questo la dice lunga su quanta passione abbia smosso il ritorno di un franchise che, nonostante due capitoli controversi come l’1 e il V, fin dal suo esordio nel 2002 rappresenta una tentazione irresistibile per i fan degli FPS online. Sebbene molte caratteristiche siano ancora avvolte dal mistero, Battlefield 2042 ci ha già raccontato molto di sé: non avrà una campagna single player né una modalità Battle Royale (per ora?), sarà incentrato su tre esperienze multigiocatore diverse, potremo allenarci con i bot, al posto delle canoniche classi vestiremo i personalizzabili panni degli Specialisti No-Pats e, dulcis in fundo, lo faremo nelle mappe viventi più grandi di sempre.











Anche se gli spunti di discussione non mancano, il focus di questo approfondimento è un altro perché oggi è stato divulgato un video di gameplay (tratto da una versione pre-alpha del gioco durante partite Conquest da 128 giocatori, per la precisione). La stragrande maggioranza del trailer in questione si svolge ad Hourglass, un’ampia mappa ambientata a Doha in Qatar. A inizio video (e poco dopo l’inizio della partita, come suggeriscono i ticket) si può notare bene il contrasto fra i colori caldi e naturali della sabbia e quelli tanto freddi quanto artificiali dei grattacieli, ma l’impatto estetico passa in secondo piano appena il Nightbird lascia lo Stadium e la mappa si lascia ammirare in tutta la sua soverchiante vastità. Il colpo d’occhio offerto da Hourglass è spettacolare, il panorama così sconfinato da essere imponente. Dietro alcune alte costruzioni si intravede il Golfo Persico, tutto intorno all’opulenta città morta è deserto, sporadiche macchie verdi e autostrade sommerse dalla sabbia. L’agglomerato urbano diventa suo malgrado il ring in cui la fanteria, i mezzi terrestri e i terrori dei cieli si scontrano per il controllo dei punti nevralgici, la guerra è ovunque: fra i resti di un convoglio abbandonato ma anche sui tetti dei grattacieli, al loro interno (quanto saranno esplorabili le loro budella?), per le vie centrali del labirinto artificiale e in periferia, laddove gli spazi e le linee di tiro paiono senza fine.

