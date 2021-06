life is strange true colors anteprima

Sareste disposti a usare quella che per tutta la vostra vita avete considerato come una maledizione per scoprire la verità dietro alla tragica morte di una persona a voi cara? Questo è il dilemma che dovrà superare Alex Chen in Life is Strange: True Colors, nuova avventura interattiva sviluppata da Deck Nine e in uscita il prossimo 10 settembre.

Sviluppatore / Publisher: Deck Nine / Square Enix Prezzo: 59,99€ Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: 16 Disponibile Su: PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia Data di Lancio: 10 settembre

Dopo i due brevi trailer dedicati ad Alex e a suo fratello Gabe, ero rimasta piuttosto incuriosita dalle capacità della protagonista di Life is Strange: True Colors e fortunatamente, durante una breve presentazione video a porte chiuse avvenuta i giorni scorsi, mi è stata data la possibilità da parte di Square Enix di scoprire qualcosa di più sul suo potere. L’abilità psichica di Alex, come già annunciato già a marzo di quest’anno, è l’Empatia, che l’ha costretta a convivere non solo con le emozioni che ogni adolescente prova quotidianamente ma anche con quelle di chi le sta attorno. La ragazza è infatti capace di sentire, assorbire e manipolare paura, tristezza, rabbia e altre sensazioni provate dalle persone che la circondano. Un “dono” che sembra aver reso ancora più complicata la sua infanzia non proprio felicissima, tanto da spingerla a ritenere la sua abilità una vera e propria maledizione da mantenere nascosta.











Ma come si traduce il tutto al lato pratico? Come giocatori, vedremo il manifestarsi dell’Empatia attraverso una debole Aura colorata che circonda l’intero corpo degli NPC (e che varia a seconda dell’emozione), grazie alla quale ci sarà possibile ascoltare i pensieri e percepire le sensazioni della persona davanti a noi. Quando un’Aura è abbastanza potente, Alex può decidere di interagirvi generando così una Nova, che trasforma l’intero ambiente in un riflesso della psiche di quell’individuo.

In questo stato avremo l’opportunità die di farci quindi un’idea molto più articolata di cosa quella persona sta passando in quel momento e dell’intera situazione. Come scopriremo ben presto, però, l’utilizzo di questo straordinario poteree le nostre azioni, anche quando compiute con le migliori delle intenzioni, potranno causare conseguenze indesiderate.

Le responsabilità che Alex dovrà portare sulle sue spalle a causa dell’Empatia faranno sentire il proprio peso in modo differente durante tutta la durata di Life is Strange: True Colors. L’obiettivo principale dell’avventura sarà quello di svelare i misteri che avvolgono Haven Springs, il paesino di minatori nascosto tra le montagne del Colorado che aveva accolto a braccia aperte suo fratello Gabe e nel quale il giovane si è spento improvvisamente in circostanze molto sospette. Farlo significherà compiere diverse scelte e non tutte potranno essere prese a cuor leggero. Alcuni bivi proposti ai giocatori saranno piuttosto semplici, mentre altri avranno ripercussioni molto pesanti, visibili immediatamente oppure più avanti nella storia. Gli interventi di Alex influenzeranno l’interazione e il suo rapporto con gli abitanti della cittadina: dal video presentato da Square Enix, sembra essere lasciato intendere che nemmeno la nostra protagonista, almeno per primissime fasi di gioco, sia davvero sicura degli effetti che le sue interazioni potrebbero causare su di lei e su chi le sta attorno.

La sete di verità e il desiderio di aiutare il prossimo saranno dunque i due principali catalizzatori che manderanno avanti l’intera narrazione – così come, a loro tempo, fecero i poteri di Max e di Sean nei precedenti capitoli di Life is Strange – ma le insicurezze e i dubbi morali della giovane protagonista si porranno come interessante contrappeso, rendendo l’opera di Deck Nine tutto fuorché leggera. Ricordiamo che Life is Strange: True Colors sarà diviso in episodi, ma che verranno tuttavia rilasciati tutti insieme sulle piattaforme di gioco disponibili: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.