Kirby e la terra perduta Anteprima

È questo il mondo che abbiamo creato? Così cantava Freddy Mercury, ben sapendo che Kirby, un giorno, avrebbe ereditato tutto. Mi pare sia così la trama di Kirby e la terra perduta, no?

Sviluppatore / Publisher: Hal Laboratory / Nintendo Prezzo: 59,99€ Localizzazione: Testi Multiplayer: Cooperativo Locale PEGI: 7 Disponibile Su: Nintendo Switch Data di lancio: 25 marzo

Kirby e la terra perduta scalda il cuore, una qualità rara e particolarmente benvenuta in questo momento storico. Il perché sceglietelo voi: merito ad esempio di un uso del colore straordinario, ma anche di un character design sempre attuale, che trasporta le avventure dell’aspiratutto rosa Nintendo nella sua prima avventura completamente 3D in modo fluido e naturale.









Un vero e proprio sogno da giocare, buffo, fuori di testa e appagante: se queste sono le prime impressioni, il gioco che sto provando in questi giorni si preannuncia come una delle più affilate armi nell’arsenale dell’attempato ma sempre arzillo Switch, durante un 2022 straripante di capolavori annunciati.

KIRBY E LA TERRA PERDUTA, FINESTRA SUL FUTURO

Sì, perché La terra perduta in cui Kirby viene scaraventato all’inizio dell’avventura colpisce per malinconia e straniamento, una sorta di mondo post apocalittico riconquistato dalla natura e privo della presenza umana. Tuttavia i rischi non mancano, incarnati in un nuovo nemico pronto a tutto per rapire e imprigionare i teneri Waddle Dee per chissà quale scopo, il genere di azione che indispone un supereroe rosa mutaforme e amante della giustizia. Le trasformazioni di Kirby sono un po’ la star del gioco: tante, divertenti da usare e funzionali all’esplorazione, un fondamentale tassello al servizio di una rete di enigmi ben congegnata, da padroneggiare a fondo per completare i molteplici obiettivi che ogni stage pone davanti al giocatore.

Perché, sebbene la progressione del livelli sia comunque lineare, gli indizi che puntano a aree nascoste e stranezze varie sono in agguato, una girandola di indizi visivi che spingono ad allontanarsi dalla pista battuta per sperimentare un po’ alla volta. È un level design brillante, semplice e apparentemente banale sulle prime, destinato a divenire più complesso e soddisfacente andando avanti. Certo, nulla impedisce a Kirby di correre a perdifiato fino al termine del livello, ma così facendo lascerà dietro degli innocenti Waddle Dee e tante pietruzze, un bottino da investire in una serie di potenziamenti che doneranno nuovo splendore ad abilità oramai più che familiari.

DA SOLI O IN COMPAGNIA

Si tratta di una delle attività che vi attendono in un villaggio messo assieme dai Waddle Dee salvati, un ameno luogo di sosta dove concedersi una pausa tra un livello e l’altro. Sganciate ad esempio il giusto gruzzolo migliorando il potere delle fiamme e Kirby cingerà il suo capo con una corona magmatica, pronto a lanciare rocce infuocate alla volta dei nemici. Un fattore cruciale riguarderà la difficoltà: con i potenziamenti in ballo, la facilità di fondo che contraddistingue ogni avventura di Kirby potrebbe rendere il gioco fin troppo banale. Per questo sono presenti due distinti livelli chiamati Brezza e Tempesta; ho giocato dall’inizio alla difficoltà più alta e ho concluso le prime due aree senza perdere neppure una vita, un risultato che mi ha sì permesso di muovermi con maggiore libertà alla ricerca di tesori o collezionabili, ma ha purtroppo reso prevedibilmente banali gli scontri con i boss, discrete spugne di punti ferita incapaci nonostante tutto di opporre una degna sfida.

È un argomento su cui torneremo, approfondendo anche la modalità cooperativa che permetterà a un amico di entrare nella partita in qualunque momento, impersonando un eroico Waddle Dee armato di lancia. Reggerà il paragone con le camaleontiche capacità del paffuto protagonista? La risposta potrebbe stupirvi, ma saprete tutto tra qualche settimana, il tempo di sviscerare a fondo i segreti della terra perduta.