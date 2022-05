Apex Legends: Eroi, uno sguardo a Newcastle – Anteprima

Come abbiamo avuto modo di scoprire qualche giorno fa, Apex Legends: Eroi è il nome della tredicesima stagione dello shooter online del duo Respawn/EA. La prima parte di novità è stata svelata, ma ne manca ancora una affinché il quadro sia completo: vi presento Jackson “Newcastle” Williams.

Sviluppatore / Publisher: Respawn Entertainment / Electronics Arts Prezzo: Free to play Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 16 Disponibile su: PC (Origin, Steam), Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch Data di Lancio: 10 maggio (Eroi)



Newcastle è la prossima Leggenda che andrà a rimpolpare il roster di personaggi a nostra disposizione dal 10 maggio, ovvero quando la nuova stagione avrà inizio.

NEWCASTLE, L’EROE DI HARRIS VALLEY

Al solito, guardare il video qui sopra è cosa buona e giusta per partire col piede giusto. Questo perché vedere in azione il massiccio Newcastle aiuta a farsi un’idea precisa della sua importanza nei momenti più concitati della battaglia, cioè quando piovono proiettili da ogni dove, la barra della salute cala così vistosamente da farsi più minacciosa dell’accensione della spia della benzina e i compagni cadono come mosche.

Jackson “Newcastle” Williams è il fratello di Bangalore, una Leggenda di Apex Legends ben conosciuta dagli appassionati. Dopo essersi “guadagnato” un posto negli Apex Games, Newcastle scende sul campo di battaglia per continuare a mantenere al sicuro Harris Valley. Con il suo gameplay fortemente difensivo e delle abilità votate alla salvaguardia dei suoi compagni, Newcastle è la personificazione dello slogan “nessuno resta indietro”. Ecco le sue skill nel dettaglio:

Ancora di Salvezza (passiva):

Usando il suo Scudo Rianimatore da polso, Newcastle può proteggere se stesso e il suo compagno dal fuoco in arrivo mentre rianima e porta in salvo il suo alleato. Lo Scudo Rianimatore è alimentato dallo stesso Knockdown Shield di Newcastle, quindi potenziare l’oggetto aumenta la forza dell’abilità.

Scudo Mobile (tattico):

Newcastle crea uno scudo energetico sospeso e può controllare il suo movimento per adattarsi dinamicamente ai mutevoli fronti di combattimento del campo di battaglia. Fai avanzare la linea, copri una ritirata o gira lo scudo per difenderti da un colpo al fianco improvviso. La versatilità dello scudo mobile e le proiezioni dello scudo dall’alto in basso offrono opportunità creative al difensore tattico.

Fortezza (ultimate):

Estraendo il suo caratteristico scudo dalla schiena, Newcastle entra in azione e sbatte lo scudo a terra attivando la costruzione di una massiccia fortezza per dare a lui e ai suoi alleati una poderosa posizione difensiva. I nemici nella sua scia vengono respinti e quelli che cercano di spingere attraverso il muro energizzato vengono puniti e rallentati. Newcastle può coprire grandi distanze con un solo salto durante la sua Ultimate, ma l’abilità risulta ancora più forte quando viene usata per raggrupparsi. Quando prende di mira un alleato, Newcastle può saltare più in alto e più lontano del normale, permettendogli di raggiungere eroicamente il suo compagno e ribaltare le sorti di un combattimento.

LA DIFESA È IL MIGLIOR ATTACCO

Da ciò che si può intuire leggendo l’elenco di skill, Newcastle potrebbe avere tutte le carte in regola per ritagliarsi un posto di rilievo nei team più affiatati che fondano la loro forza sul gioco di squadra e si muovono come un sol uomo. Relativamente agli avversari, invece, immagino che il nuovo personaggio vada messo fuori combattimento il prima possibile proprio come se si trattasse di un healer (quelli che devono assolutamente morire per primi, è risaputo) perché le sue capacità possono rappresentare un bel problema. L’abilità di rianimare un alleato e al contempo tenerlo al sicuro è interessante, senza contare lo scudo mobile composto da due parti diverse (si può rompere solo la metà superiore o quella inferiore, con tutto quel che ne consegue in termini di balistica) con cui ostacolare i nemici nel bel mezzo dello scontro e respingere in modo dinamico le varie minacce che incombono sul party.

Per quanto concerne la sua Ultimate mi piacerebbe molto vederla in azione per capire fino a che punto possa ribaltare una situazione complicata o quanto sia vantaggiosa tatticamente per l’intero team. L’idea in sé è ganza, la fortezza sembra ottima per prendere possesso di un’area o respingere i nemici restandosene relativamente al sicuro (immaginatela piazzata su un punto rialzato privo di accessi laterali e/o posteriori), su questo non ci piove anche perché se fosse effettivamente robusta come viene descritta sarebbe un bel problema da assaltare.

Tuttaviae Newcastle, al di là del salto potenziato, mi dà la netta sensazione di essere, perciò prima di sbilanciarmi sul nuovo personaggio credo sia meglio provare in prima persona lui, la sua Ultimate e le altre skill. Jackson “Newcastle” Williams è un eroe sicuramente pronto a tutto pur di proteggere i suoi alleati e Harris Valley, potete stare certi che si impegnerà a costo della vita affinché i suoi compagni possano tornare a casa sani e salvi, ma sapete come si suole dire, vero?