NIS America: da Disgaea a Trails from Zero, le novità dei prossimi mesi

Tuffiamoci nella collezione primavera-estate (con una puntatina in autunno) 2022 di NIS America, tra qualche conferma e alcune sorprese.

Nuovo appuntamento con gli eventi targati NIS America, nuovo appuntamento con un mix tra passato e presente, con uno sguardo al futuro. La primavera 2022 ormai nel vivo, e l’estate 2022 che si avvicina giorno dopo giorno, saranno stagioni ricche per NIS, con una serie di produzioni pronte a invadere il mercato computer & console. A fare la parte del leone saranno i giochi di ruolo, con diversi titoli multipiattaforma. Un menu ricco, in cui nessun sistema sarà dimenticato, con piatti pronti a essere serviti per PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

DISGAEA 6 COMPLETE

Partiamo seguendo l’ordine cronologico, e iniziando di conseguenza con il primo titolo targato NIS in uscita. Rullo di tamburi, ecco a voi… Disgaea 6! Un attimo, come Disgaea 6? Ma noi l’abbiamo già recensito, e a ulteriore riprova vi linko l’ottimo pezzo di Gabriele Barducci pubblicato a fine giugno 2021. C’è qualcosa che non quadra… o forse no? No, in effetti, tutto quadra quando viene presa in considerazione una parolina che avevo (lo ammetto volutamente… che mattacchione che sono) dimenticato. La parola in questione è Complete. Sette lettere che racchiudono un concetto molto semplice, e facilmente spiegabile. Disgaea 6 Complete può essere considerata la versione definitiva del gioco, un pacchetto che, oltre all’avventura base, comprenderà anche tutti i personaggi aggiuntivi (proveniente dai precedenti episodi) e gli elementi cosmetici distribuiti tramite DLC nel corso dell’ultimo anno. Una discreta mole di contenuti extra, non c’è che dire, che però è bene sottolinearlo sin da subito, non hanno un particolare impatto sull’esperienza di gioco. Atteso per la fine di giugno (28, per la precisione) in versione PS4, PS5 e PC, con la possibilità di fare un upgrade gratuito dalla versione PS4 a quella PS5.

YURUKILL: THE CALUMNATION GAME

Si avvicina a passi da gigante l’uscita di Yurukill: The Calumniation Game, titolo che continua a incuriosirci grazie alla sua struttura di gioco che riunisce sotto lo stesso tetto due generi agli antipodi. Da un lato abbiamo una parte prettamente narrativa, dedicata all’investigazione, in cui è fondamentale prestare attenzione alle informazioni su schermo per scovare indizi, informazioni e incongruenze da utilizzare durante gli interrogatori. Dall’altra abbiamo momenti marcatamente action, in cui a bordo di un’astronave dobbiamo farci largo tra i nemici a suon di missili/razzi/laser, nella migliore tradizione degli shoot’em up a scorrimento verticale. Il coinvolgimento nello sviluppo del mangaka Homura Kawamoto (Kakegurui) e del team G.rev lascia ben sperare, anche se il filmato di gameplay che abbiamo avuto modo di vedere non ci ha convinto al 100%. Poco da dire sulla componente investigativa, caratterizzata da un susseguirsi di sequenze di dialogo (in giapponese, con sottotitoli in svariate lingue tra cui NON l’italiano) che si concludono con una raffica di domande e risposte, mentre le fasi shooter sono parse piuttosto fiacche, lineari e senza particolari spunti originali. È presto per formulare qualunque tipo di giudizio su questo titolo di NIS America, ma l’impressione iniziale è che nel corso degli anni abbiamo pilotato decine (per non dire centinaia) di astronavi più affascinanti in sfide ben più impegnative. Speriamo di essere smentiti a inizio luglio, l’8 per la precisione, giorno in cui è prevista l’uscita di Yurukill: The Calumniation Game sia in versione fisica che su store online per Nintendo Switch, PS4 e PS5.

FALLEN LEGION: RISE TO GLORY / FALLEN LEGION REVENANTS

“Venghino signore e signori, oggi ci vogliamo svenare. È il momento delle offerte speciali, delle offerte imperdibili, delle offerte uniche”. Sono queste le parole che sono risuonate nella nostra mente quando abbiamo iniziato a vedere la porzione dell’evento NIS America dedicata al pacchetto Fallen Legion. Una porzione non particolarmente lunga, in cui sono stati messi in chiaro alcuni semplici concetti. Sì, sarà disponibile un’edizione fisica comprendente entrambi i giochi, che saranno acquistabili anche singolarmente in versione digitale. Sì, di base si tratta di titoli “vecchi”, già disponibili da tempo in altri formati. No, non si tratterà di semplici conversioni, ma saranno presenti alcune modifiche di carattere strutturale. Interessante soprattutto il lavoro svolto su Revenants, mal digerito nella sua uscita originale dal nostro Daniele Cucchiarelli, che aggiungerà nuovi contenuti audio, nuovi personaggi e nuovi boss, oltre a un nuovo sistema di combattimento che dovrebbe incoraggiare l’utilizzo di diverse strategie durante gli scontri. Per quanto riguarda invece Rise to Glory (a sua volta un pacchetto contenente edizioni rivedute e corrette del duo Sin of an Empire/Flames of Rebellion… praticamente una matrioska videoludica…), la presenza di oltre venti finali sarà affiancata da nuovi contenuti legati all’epilogo dell’avventura. Uscita prevista per il 26 agosto su PS4, PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

PRINNY PRESENTS NIS CLASSICS VOL. 3

Al grido “non c’è due senza tre”, il pinguino Prinny torna a volare con le sue ali da pipistrello in una nuova raccolta che comprende due titoli del passato di casa NIS. Due titoli che, lo ammettiamo, abbiamo faticato non poco a ricordare. Si parte con La Pucelle – Ragnarok, gioco di ruolo strategico a turni che ha visto la luce in origine su PS2 ed è stato successivamente convertito su PSP. Un tuffo nel passato di una ventina d’anni (la versione PS2 è datata 2002) che sarà caratterizzato da diverse novità che non riguarderanno solamente la componente tecnica, ma anche la mole di contenuti e le dinamiche di gioco. Un elenco che comprende tra gli altri nuovi scenari, personaggi extra, una funzione per il viaggio rapido, la possibilità di saltare gli intermezzi e una telecamera mobile durante i combattimenti, che potrebbe contribuire a svecchiare una struttura di gioco che rischia di subire troppo il peso degli anni. Per il secondo titolo di questa raccolta dobbiamo fare un ulteriore balzo indietro, precisamente al 1998, quando su PS1 ha fatto la sua comparsa Rhapsody: A Musical Adventure. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un gioco di ruolo vecchio stampo, che riproporrà in questa riedizione tutte le caratteristiche dell’originale. Non sono attese modifiche sostanziali alle dinamiche di gioco, con una struttura semplice e adatta a tutti, mentre il comparto grafico dovrebbe subire un lavoro di “ripulitura e ammodernamento”. Il viaggio della giovane Cornet si prospetta quindi nel solco della tradizione, per un titolo che è ricordato soprattutto per la presenza di numerose canzoni che accompagnano il dipanarsi dell’avventura. Uscita prevista il 2 settembre su Nintendo Switch e PC, con versione fisica (che include la colonna sonora e un art book) che comprende entrambi i giochi e la possibilità di acquistarli singolarmente in formato digitale.

THE LEGEND OF HEROES: TRAILS FROM ZERO

Il leitmotiv della presentazione di NIS America è stato certamente l’incontro tra passato e presente. O, per essere più precisi, il ritorno del passato, con tanti titoli che ricompaiono sulle scene dopo essere finiti nel dimenticatoio per anni. Anche The Legend of Heroes: Trails from Zero rientra in questa categoria, dato che si ripropone in una nuova edizione per Nintendo Switch, PS4 e PC dopo essere stato lanciato originariamente su PSP nel 2010. Per chi non lo conoscesse, sorpresa delle sorprese, si tratta dell’ennesimo gioco di ruolo in stile NIS, protagonista di un lavoro di make-up che ne migliorerà l’estetica e di qualche modifica strutturale. Il sistema di combattimento sarà rifinito per potenziare la componente tattica, mentre tutta una serie di aggiunte extra permetteranno di velocizzare gli spostamenti e di facilitare gli scontri con i nemici per rendere l’avventura più appetibile per chi predilige concentrarsi sulla trama senza correre il rischio di vedere morire malamente i propri personaggi. Non dovrebbe invece subire cambiamenti il comparto narrativo, con una storia discretamente lunga e strutturata, alla quale si affiancano le immancabili trame secondarie. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole, per un titolo atteso il 30 settembre sia in versione fisica che digitale.