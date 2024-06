Nintendo World Championship: NES Edition - Anteprima Hands On

Mario, Link, Kirby e compagnia sono pronti a lanciarsi a caccia di record, in una sequenza di sfide all’insegna della semplicità, della velocità e del divertimento con Nintendo World Championship: NES Edition.

Sviluppatore: Nintendo Publisher: Nintendo Prezzo: 39,99/59,99 euro Localizzazione: Testi Multiplayer: 1-8 giocatori PEGI: 7 Disponibile su: Nintendo Switch Data di Lancio: 18 luglio 2024

Ehi tu, che stai leggendo, permettimi di farti una domanda. Ti piace competere? Ti diverti a mettere alla prova le tue capacità, affrontando sfide all’apparenza elementari, ma che in realtà potrebbero nascondere diverse insidie? Hai sempre desiderato diventare “il piccolo grande mago dei videogames”?

Se la tua risposta a queste domande è affermativa e hai tra le mani una Nintendo Switch, continua a leggere, potrei avere qualcosa che fa al caso tuo…

ALLA CONQUISTA DEL TITOLO MONDIALE SU NINTENDO WORLD CHAMPIONSHIP: NES EDITION

Il giocatore osserva lo schermo e vede scorrere davanti ai suoi occhi una demo di ciò che lo attende. Un baffuto idraulico italiano sgambetta a tutta velocità con totale nonchalance, eseguendo un paio di salti, evitando al volo tartarughe volanti e tirando testate a blocchi che, come ricompensa, rilasciano un funghetto da raccogliere. Tutto appare molto semplice, lineare, pulito. Una prova facile da replicare in pochi istanti. O forse no? Forse le apparenze ingannano?

È questo quello che il suddetto giocatore inizia a chiedersi quando, pad alla mano, si vede nei panni di un italico idraulico che non risulta leggiadro come il suo predecessore, ma slitta spaventosamente, sbaglia il tempo di stacco, manca miserabilmente lae, al tempo stesso, vede l’inesorabile cronometro scorrere in avanti. I secondi passano.

Tic, tic, tic. Il tempo record della demo è già un miraggio irraggiungibile, e quello ottenuto una volta portata a termine la sfida è, senza mezzi termini, una discreta schifezza. Dopo aver dato in rapida sequenza la colpa all’input lag, al pad, a un terremoto, a un’inondazione e a un’invasione di cavallette, nella mente del giocatore inizia a balenare un dubbio, che cresce istante dopo istante fino a diventare una consapevolezza: non ci sono fattori esterni, è tutto nelle mani, nella testa, nei riflessi. E a questo punto, si abbandona la posiziona da relax per assumere quella da battaglia, e parte la sfida…

CACCIA AL RECORD

Nintendo World Championship: NES Edition è un titolo che, per certi versi, potrebbe essere definito “diabolico”. Semplicissimo nel concept, saccheggia a piene mani dal catalogo anni ’80 del Nes prendendo un cast a dir poco impressionante, che comprende tanto assolute celebrità quali Mario, Link e Kirby quanto personaggi meno noti al grande pubblico, come il “pallonaro” di Ballon Fight e il “motorettaro” di Exitebike, e mettendolo al cospetto di una serie di sfide mordi e fuggi.

La sua struttura rapida e scattante, con singole prove che spaziano nella durata da meno di un paio di secondi a qualche minuto, si basa tutta su dinamiche elementari, che però devono essere eseguite con la massima precisione per ottenere una prestazione cronometrica di rilievo. Dal corri/salta/impreca al corri/spara/impreca, dal vola/evita gli ostacoli/impreca all’accelera/cambia corsia/impreca, tutto appare costruito seguendo il classico motto “easy to learn, hard to master”, in un crescendo che porta via via a ottenere sempre più stelle premio e, di conseguenza, a sbloccare nuovi missioni sempre più difficili e impegnative. Un incedere costante in cui, soprattutto per chi ha un’anima competitiva, aleggia sempre la voglia di battere i propri record, che spinge a ripetere un livello già superato con l’obiettivo die di raggiungere l’agognata. Ed è proprio in queste situazioni che entra in gioco la frase più temuta da parte di chiunque abbia a che fare con un videogiocatore: ancora una partita, e poi smetto.

Costruito con estrema sapienza nella modalità single player, con la possibilità di accedere a prove singole che si affianca a mini tornei contro la cpu, Nintendo World Championship: NES Edition eccelle nel multigiocatore da divano grazie a una modalità che consente di dare vita a competizioni con otto partecipanti, pronti ad affrontarsi contemporaneamente su set di livelli predefiniti. Tra azioni di disturbo (oppps, ti ho dato per sbaglio una gomitata proprio mentre saltavi) e prese in giro, suggerimenti (ovviamente sbagliati) e commenti perfidi, si crea un’atmosfera tra il goliardico e il competitivo perfetta per dare vita a una serata in compagnia. Certo, bisogna considerare che per giocare in otto è necessaria una dotazione non indifferente, sia per quanto riguarda il numero di pad che per le dimensioni del televisore, ma già in quattro si ha modo di divertirsi alla grande.

UN’ESTATE DI SFIDE ROVENTI

Provato dal sottoscritto per circa un’ora e mezza nel corso di un evento milanese, Nintendo World Championship: NES Edition si è dimostrato sin da subito capace di divertire sia nella modalità single player che nel multigiocatore. Titolo competitivo al 100%, che si rivolge chiaramente a un’utenza che ama il concetto di prova contro il tempo, unisce un livello di sfida sempre crescente e un’apprezzabile varietà di situazioni, inserendo il tutto in un pacchetto davvero gradevole e completo in ogni sua parte, in cui il giocatore non viene mai abbandonato a sé stesso, ma è accompagnato da una serie di video, da mappe e da classifiche che consentono di avere sempre chiaro in mente l’obiettivo da raggiungere e di adocchiare le performance di amici/nemici per cercare di batterli.

Ammetto che mollare il pad al termine della mia sessione di prova non è stato semplice, tra la soddisfazione di vedere qualche “S” spuntare nei punteggi e il fastidio di aver mancato qualche salto di troppo, e che la sensazione finale è stata quella di avere tra le mani un prodotto completo, intrigante e, grazie alla sua rapidità, adatto anche per sessioni mordi & fuggi, da soli e in compagnia. A questo punto non ci resta che attendere poco meno di un mese, il 18 luglio, per scoprire se queste prime impressioni saranno confermate e se Nintendo World Championship: NES Edition sarà davvero degno della corona di campione del mondo, o se invece dovrà accontentarsi di una posizione di rincalzo nell’ampio catalogo Switch.