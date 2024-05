Svelato Nintendo World Championships: NES Edition per Switch

La Casa di Kyoto ha presentato Nintendo World Championships: NES Edition, una nuova raccolta di sfide per Switch che rende omaggio ai Nintendo World Championships del 1990, 2015 e 2017.









Nintendo World Championships: NES Edition sfida i giocatori a combattere attraverso momenti iconici di classici blockbuster. I giocatori di vecchia data, ma anche chi si avvicina per la prima volta a questi classici, possono divertirsi con oltre 150 sfide speedrun tratte da 13 classici giochi NES. Gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno anche partecipare alla modalità Tornei mondiali per presentare i loro migliori tempi in cinque sfide che variano ogni settimana e competere per un posto nella classifica globale.

Di seguito l’elenco dei videogiochi da cui sono tratte le sfide:

Balloon Fight

Donkey Kong

Excitebike

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby’s Adventure

Metroid

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros. The Lost Levels

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

Nintendo World Championships: NES Edition sarà disponibile su Switch dal 18 luglio. Sarà inoltre disponibile anche uno speciale Set Deluxe comprendente una versione fisica del gioco, un set di 5 spille collezionabili, un set di 13 carte illustrate che commemorano ciascuno dei classici NES presenti e una riproduzione del leggendario NES Game Pak color oro (solo per l’esposizione, supporto incluso) per commemorare l’evento originale del Nintendo World Championships del 1990.