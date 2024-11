Apex Legends: Dallo Squarcio – Anteprima

Alla scoperta della stagione ventitré di Apex Legends, orgogliosissima di aggiungere ulteriori contenuti e tante novità. Denominata “Dallo Squarcio”, la produzione di Respawn Entertainment guarda in alto.

Sviluppatore / Publisher: Respawn Entertainment / Electronic Arts Prezzo: Free-to-play Localizzazione: Presente Multiplayer: Presente, cooperativo online, competitivo online PEGI: 16 Disponibile su: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 Data d’uscita: Già disponibile

Come accennato in una recente anteprima, Apex Legends è uno dei free-to-play più apprezzati e giocati in Inghilterra e negli Stati Uniti. Forte di un lore assolutamente centrato, plasmato in modo intelligente e appassionato, il videogioco di Respawn Entertainment è soprattutto uno dei più supportati, specie dopo una Stagione 22 tutto sommato buona. Con il punto della situazione eravamo rimasti, tuttavia, alla Stagione 20, a Breakout, e From the Rift, titolo anglofono a mio modo di vedere più elegante, si prospetta interessante.

Abbiamo partecipato a un recente intervento di Respawn Entertainment nel corso di un evento privato. Erano presenti i principali sviluppatori della produzione, gli stessi che hanno curato la Stagione 23. Evan Nikolich, direttore di progettazione Haydn Cooper, animatrice Eric Canavese, capo progettista BR. Evan Funnell, progettista leggende, Devan McGuire, capo progettista leggende Mike Button, responsabile modalità ed eventi C4, Cleroux, capo progettista sviluppo. Nomi assolutamente altisonanti e già uditi prima, poiché alcuni di essi si occuparono, al tempo, dell’apprezzato e mai dimenticato Titanfall 2.

INCENTRARSI SULLE LEGGENDE

Non che sia una novità, d’altronde. La nuova stagione sarà incentrata maggiormente sulle leggende come accaduto con le precedenti. Il ritorno di un nome arcinoto dagli appassionati, dunque, potrebbe fare urlare molti: si tratta di Lifeline, la leggenda che potrà rianimare con nuove abilità e molto altro, dando supporto ai giocatori ovunque desiderino posizionarsi, pronti a battersi nelle Terre Estreme.

I giocatori potranno sfrecciare a bordo delle Terre Esterne attraverso la Rift Relics, che offre la possibilità di sfruttare delle armi cosmiche, capaci inoltre di aumentare la potenza effettiva della leggenda e del suo arsenale da battaglia. “Sarà possibile equipaggiare l’Artiglio Rapace, un nuovo cosmetico da mischia mitico e universale che sarà reso disponibile dal Battle Pass”, ha dichiarato il team di sviluppo, sottolineando l’importanza delle armi e il loro design.

, infatti,. “I giocatori possono affilare il loro arsenale con l’Artiglio del Rapace, un nuovo cosmetico universale per la mischia, quindi consigliamo caldamente di sbloccare l’Artiglio del Raptor attraverso il Negozio dei Mercenari del Vuoto dal 5/11 al 7/1. Una volta che i giocatori sono in possesso dell’Artiglio del Rapace, possono sbloccare la Scatola della Morte della Camera di Cristallo e altre 5 varianti mortali e Deathbox corrispondenti. Dopo 1/7, l’Artiglio del Raptor si sposta nel Mitico Negozio. Elegante, letale e pronto a colpire”, ha poi commentato Respawn. Per sottolineare ulteriormente l’importanza della nuova stagione, il team ha inoltre sottolineato che Dallo Squarcio consentirà ai giocatori di ottenere il vantaggio Esperto di guarigione, il quale consente di muoversi più agilmente all’interno dell’opera di Respawn Entertainment e, soprattutto, in giro per le mappe della produzione. L’altro vantaggio sarà invece dedicato alla velocità,. La rigenerazione della salute, dunque, assume un ruolo fondamentale come già accaduto in passato.

Respawn Entertainment ha sottolineato, inoltre, che Lifeline ora non si occuperà più solamente di supportare ma che, al contrario, sarà davvero letale. “Lifeline ha nuove competenze da portare al Ring, con abilità tattiche, passive e definitive aggiornate. D.O.C. ora cura tutti gli alleati vicini e può essere assegnato a seguire gli alleati una volta schierato. Come sua suprema, Lifeline può ora lanciare D.O.C per attivare il suo 360 grado Halo Shield System. Il sistema Halo Shield blocca i proiettili e i giocatori all’interno ne traggono dei benefici”, ha commentato il team.

COSA SONO LE RIFT RELICS IN APEX LEGENDS: DALLO SQUARCIO?

Parlando invece di reliquie e cose da assicurarsi sin da subito, in Apex Legends: Dallo Squarcio sarà fondamentale tenere d’occhio le Relics, ricche di armi e di tanto altro, tra cui di kit di potenziamento da cambiare quando si desidera. Il giocatore potrà afferrare il lanciatore EPG-1 con splash danni e capacità di salto con i razzi. Per quanto concerne le armi, com’è già chiaro sin dal principio, anche in questa occasione il team ha voluto destreggiarsi ulteriormente e offrirne parecchie.

A dare ulteriore spessore è pure la presenza del Bocek, introdotto nella Stagione 9, un arco capace di provocare seri danni ai nemici e di farsi sentire davvero nelle carni nemiche. È bene sottolineare anche la presenza del Lifesteal, che a ogni colpo sparato può curare il giocatore, cambiando talvolta le sorti del combattimento, da affrontare con i nervi saldi e con tanta attenzione.

Condividi con gli amici Inviare

Inoltre, sarà possibile adoperare dei kit di potenziamento specifici, utilissimi per sorprendere gli avversari come meglio si predilige. E il Battlepass, invece? Al livello 40, i giocatori possono migliorare il loro aspetto con la skin leggendaria “Ammasso stellare” di Ash, mentre al livello 60 con il Reattivo “Flusso di Energia” Mozambico. Sarà possibile equipaggiare la