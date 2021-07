Hacker prendono di mira Apex Legends per salvare Titanfall da altri hacker

Se nelle ultime ore vi è capitato di giocare ad Apex Legends, probabilmente avete notato qualcosa d’insolito nell’interfaccia. Il battle royale di Respawn è infatti stato preso di mira da un gruppo di hacker che hanno modificato i messaggi in-game e la playlist, anche se il loro fine è stato tutt’altro che maligno. I messaggi di questi hacker rimandano infatti a un sito web che chiede di salvare Titanfall 1. Lo sparatutto multiplayer uscito nel 2014 è infatti da lungo tempo bersaglio di hacker malevoli che lo rendono letteralmente ingiocabile, impedendo ai giocatori onesti di farsi una tranquilla partita serale. Il sito dichiara inoltre che “la comunità ha supplicato Respawn di risolvere questo problema per più di tre anni, ma senza esito”.



La cosa, oltretutto, è andata a riflettersi in recensioni non certo lusinghiere sulla pagina Steam di Titanfall 1, che al momento ha appena il 36% di recensioni positive totali. La mancanza di intervento da parte degli sviluppatori ha dunque spinto alcuni utenti a ricorrere a questo metodo non convenzionale per spostare i riflettori sulla faccenda. Speriamo che Respawn e Electronic Arts si decidano a rimediare rapidamente a questi problemi, esaudendo le richieste della comunità.