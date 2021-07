Tales of Arise: ecco il filmato d'apertura, animato da Ufotable

Bandai Namco ha pubblicato il filmato d’apertura del suo action JRPG Tales of Arise, in arrivo a settembre. Il video è stato realizzato dallo studio d’animazione giapponese Ufotable, famoso in particolare per essersi occupato dell’adattamento di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Lo studio ha anche collaborato numerose volte con Bandai Namco, occupandosi ad esempio dei filmati introduttivi di Tales of Zestiria, Tales of Berseria e Code Vein.











Il video include anche la canzone d’apertura del gioco Hibana, del gruppo Kankaku Piero. Tales of Arise segue le avventure di Alphen e Shionna, impegnati a liberare il pianeta di Dahna dalla tirannia a cui è sottoposto. Nel corso del viaggio, a loro si uniranno Rinwell, Law, Kisara e Dohalim.