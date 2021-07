Rimworld: annunciato l'aggiornamento 1.3 e l'espansione Ideology

Ludeon Studios ha condiviso nuove informazioni sull’aggiornamento 1.3, una corposa patch che aggiungerà contenuti gratuiti al suo gestionale fantascientifico Rimworld. Ludeon ha dichiarato che al suo interno ci sono 15 mesi di lavoro, e guardando la lunga pagina dedicata a questa patch non è difficile crederci. Fra le varie cose, saranno introdotti i recinti per animali, barre di ricerca all’interno dell’interfaccia, un rework completo del sistema di reputazione con le varie fazioni e barbe (tante barbe).

Oltre a discutere di questo aggiornamento, Ludeon ha anche parlato della prossima espansione per Rimworld, e cioè Ideology. Come intuibile dal suo nome, questo contenuto aggiuntivo permetterà ai giocatori di esprimere in maniera più strutturata l’indirizzo ideologico che vogliono dare alla loro colonia: vogliamo metterci a capo di un culto di cannibali, di una società transumanista o di reclusi che odiano la luce del sole? Con questa espansione avremo nuovi sistemi che ci permetteranno di esprimerlo più profondamente. Ideology introdurrà anche una nuova categoria di quest, nuove creature e nuove aree di gioco.