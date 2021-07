Assassin's Creed Valhalla: spunta una data per L'Assedio di Parigi

Dopo L’Ira dei Druidi, la prima espansione di Assassin’s Creed Valhalla pubblicata qualche mese fa, Ubisoft è in procinto di lanciare anche il secondo DLC: L’Assedio di Parigi.

Sebbene manchi ancora una data di uscita ufficiale, nelle scorse ore è trapelata una possibile data di lancio, come riportato da La Cripta degli Assassini su Twitter. Un utente si è infatti imbattuto in un messaggio presente sullo store Xbox che lo ha avvisato dell’imminente uscita dell’espansione, la cui release dovrebbe essere prevista per il prossimo 5 agosto.

Ovviamente vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute cautele, anche perché la data potrebbe rivelarsi un semplice placeholder. Nel frattempo speriamo di saperne di più, con la speranza che il lancio di Assassin’s Creed Valhalla: L’Assedio di Parigi sia davvero dietro l’angolo.

