Crusader Kings III: avvistate le possibili versioni per console

Pubblicato un anno fa su PC (qui la nostra recensione), Crusader Kings III potrebbe presto vedere la luce su console.

Ne dà notizia Gematsu, sulle cui colonne leggiamo che le presunte versioni console del grand strategy targato Paradox Interactive è stato avvistato sul sito dell’ente taiwanese che si occupa di classificare i videogiochi in uscita. Stando a quanto riportato dall’ente asiatico, Crusader Kings III dovrebbe approdare in futuro su PS5, Xbox One e Series X|S.

Non si conoscono dettagli aggiuntivi, mentre per il momento tutto tace in casa Paradox.

