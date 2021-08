Microsoft Flight Simulator: tutte le novità dalla Gamescom 2021

Durante la conferenza virtuale che il team Xbox ha tenuto in concomitanza con la Gamescom 2021, gli sviluppatori di Microsoft Flight Simulator hanno svelato le tante novità in arrivo nei prossimi mesi.











Tra queste spicca un aggiornamento gratuito dedicato a Germania, Austria e Svizzerà che porterà con sé mappe in alta risoluzione di queste tre regioni, città ricreate in maniera più federe (tra cui Francoforte e Vienna), oltre a un centinaio di luoghi e monumenti famosi, più diversi aeroporti presenti nei tre paesi europei. L’update sarà disponibile dal 7 settembre su PC e console. Lo stesso aggiornamento introdurrà anche la fedele riproduzione dello Junkers JU-52, uno degli aerei tedeschi più famosi e amati dai teutonici.











Non è tutto perché gli sviluppatori hanno anche annunciato che tra qualche mese verrà introdotta una modalità multiplayer competitiva realizzata in collaborazione con Reno Air Racing Association. Sarà possibile gareggiare nei cieli contro altri giocatori in carne e ossa nel corso del prossimo autunno, quando verrà pubblicata l’espansione Reno Air Races.