Samurai Shodown si aggiornerà con il rollback netcode

SNK ha annunciato che il tanto richiesto rollback netcode verrà introdotto in Samurai Shodown con uno dei prossimi aggiornamenti. Tuttavia prima che venga distribuita l’apposita patch, la compagnia ha predisposto un open beta test che si terrà a gennaio 2023 su PC via Steam.

Il test permetterà agli sviluppatori di raccogliere i dati e i feedback dei giocatori, così da apportare le dovute modifiche prima dell’aggiornamento ufficiale. Da notare, poi, che la beta si terrà sì sul solo Steam, tuttavia il rollback netcode sarà poi reso disponibile su quasi tutte le piattaforme dove è presente Samurai Shodown. Parliamo dunque dell’Epic Games Store per rimanere nell’ambito PC, ma anche le console PlayStation e Xbox. Niente update su Nintendo Switch e Stadia, in quest’ultimo caso perché Google sta per staccare la spina alla piattaforma di streaming.