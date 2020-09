È stata dura, ma finalmente ce l’abbiamo fatta. Di seguito potete trovare il “fortunato” vincitore (le virgolette ci stanno, in qualche modo se l’è guadagnata) della 2080 Ti griffata Cyberpunk 2077, pezzo unico in Italia che ci è stato fornito direttamente dai ragazzi di CD Projekt RED. C’è poi una sorpresa: un po’ perché il livello qualitativo delle composizioni è stato davvero alto, un po’ per puro amore nei confronti di voi lettori, abbiamo deciso di regalare un abbonamento di un anno a TGM ad altri cinque partecipanti particolarmente meritori (chi è già abbonato riceverà un premio fra quelli che gli proporremo).

In alcuni casi potreste essere in disaccordo. Ci sta. Potreste persino pensare che il vostro scritto sia migliore di uno di quelli premiati. In fondo, è chiara la natura soggettiva della scelta, benché vagliata da persone che sguazzano nel cyberpunk ormai da quarant’anni, a fronte di una vera e propria sfida: abbiamo pensato che una prova dal gusto “letterario” avrebbe scatenato le vostre fantasie cibernetiche in modo spesso sorprendente, ma era addirittura impossibile prevedere che scritti belli e fantascientificamente evocativi sarebbero arrivati a centinaia. Bravi tutti, davvero, siamo orgogliosi di voi.

NB. Per ovvie questioni di privacy abbiamo indicato solo le iniziali dei nomi o dei nick. Se li volete vedere evidenziati dovete mandarci un esplicito permesso.

PRIMO PREMIO, GEFORCE 2080 TI CYBERPUNK 2077 EDITION

Ero stanco, deluso, arrabbiato. La Rosacorp non licenziava tanta gente dalla crisi dei bombardamenti cinetici sui territori centrali. Disteso sul divano dei miei 15 metri quadri al 223° piano, avevo bisogno di parlare con un amico. “Ehi TGM!”. “Sì?” mi rispose una voce rassicurante diffusa nell’aria. “Parlami ancora di quando questo era solo il futuro”. “Ti racconto di Cyberpunk 2077?”. “Vai!”.

V. B.

VINCITORI ABBONAMENTI THE GAMES MACHINE

“Welcome to the Machine, to The Games Machine.” Così recita il pay-off di una delle più grandi Corp di Night City.

Ieri Jackie mi ha detto di piazzare questo pacco di fronte la loro sede: la TGM Tower. Non mi ha dato altre info, se non di evitare categoricamente di aprirlo. E io ovviamente lo sto facendo..

RTX 2080 Ti? Cos’è? Uh? Sta lampeggiando? Cazzo ma è una BO&%§£!#

G. F.

Sera.

Pupille dilatate, mente annebbiata, circuiti sfatti.

Il nuovo innesto brucia ancora; già mi manca quel vecchio pezzo di me.

Night City e il suo ideale di nostalgia; figli di puttana inclementi.

Ma ho una distrazione: una rivista cartacea di 57 anni fa.

Si chiama The Games Machine, e parla di videogiochi quand’erano ancora poco più di pixel su schermo.

Il passato tra le dita. La mia oasi.

Sorrido.

V. L. V.

Ehi sognatori! Qui Night City FM! Il traffico dello sprawl vi sta facendo girare gli innesti? Il tuo ripperdoc di fiducia ti propone i soliti cyberware? Non sapete più di che fixer fidarvi? La The Games Machine Corporation vi invita a provare la sua Braindance Experience! Vivete il vostro retro-VG preferito come fosse la prima volta! Siete pronti a riconquistare la città in Cyberpunk 2077? Chippin’ In!

G. C.

– Cosa abbiamo?

–Stim muscolari, retina a termovisione: corriere o vigilante.

-L’endoplacca ha salvato mezza faccia. Il resto è sulla parete

-Match dei profili?

–Zero nel web e nel darkweb.

-C’è un’ estensione mnemoneuronale. Tre file. TGM 358, 366, 375. E’ lui?

-Nelle prime due. Una vecchia rivista, avrà usato l’immagine per la mimoplastica facciale.

-Chissà poi perché…

-Mah. La rivista comunque..

-Cosa?

-Esce ancora, anche se viene sparata direttamente nel nervo ottico.

A. S.

“ Hai da consegnare un pacco”. Obsoleti: i pacchi ormai vengono consegnati in digitale da almeno il 2065. “Roba importante”. Nient’altro. Tre lettere al neon: “TGM”. Consegno il tutto: un’interfaccia neurale. “Maritozzi alla panna.mkv”. Non capisco. “Finalmente!” mi dice il droide della redazione. “Ora abbiamo la telefonata del Gaburri al bar! Spettacoloso!” Estraggo l’arma, si comincia. Fade out.

L. & E.

Ed ecco qui. Speriamo tanto di coinvolgervi presto in un altro contest, anche se sarà difficile trovarne un altro similmente clamoroso. Cyber-bacetti a tutti 😉