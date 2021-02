Tencent acquisisce una quota di minoranza di Bohemia Interactive

Questi ultimi mesi per Tencent sono stati piuttosto intensi: dopo aver acquisito Leyou Technologies Holdings, Klei Entertainment e una parte di Dontnod Entertainment, il colosso cinese ha deciso di investire in Bohemia Interactive acquisendone una quota di minoranza.

A darne notizia ci ha pensato direttamente la compagnia ceca responsabile della serie ArmA e di DayZ, spiegando che l’investimento da parte di Tencent servirà a finanziare i progetti futuri. Il colosso cinese e Bohemia Interactive stavano già collaborando per la realizzazione di Ylands, un titolo di stampo sandbox per PC e mobile destinato principalmente al mercato asiatico, ma ora la cooperazione tra le due entità si farà ancora più stretta.

Bohemia ci tiene comunque a far sapere che manterrà la sua indipendenza, nonostante l’investimento da parte di Tencent.

