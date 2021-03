NieR: Automata, segnalate differenze nella versione Xbox Game Pass PC

NieR: Automata è di recente arrivato anche su Xbox Game Pass per PC, e sembra che presenti alcune differenze tecniche rispetto alla versione Steam. Alcuni utenti hanno infatti segnalato come la Become as Gods Edition accessibile tramite il servizio di sottoscrizione di Microsoft sia una versione più aggiornata rispetto a quella presente su Steam, e presenti alcuni aggiustamenti mancanti nella sua controparte. Quest’ultima, infatti, soffre notoriamente di problemi di risoluzione a schermo intero, di stuttering delle cutscene e tante altre piccole cose che non sono mai state sistemate in via ufficiale; fino ad ora, la soluzione più efficace era l’installazione del FAR mod.

Oltre ad aver incontrato un buon successo di critica, NieR: Automata ha anche totalizzato buone cifre di vendita, e le copie vendute hanno di recente superato i cinque milioni. Bizzarro, dunque, che Square Enix non abbia mai deciso di investire le risorse necessarie per implementare questi piccoli accorgimenti, ma, come si suol dire: meglio tardi che mai.