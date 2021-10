Age of Empires IV, Everspace 2 in arrivo su Xbox Game Pass

Quanto si tratta delle periodiche aggiunte all’Xbox Game Pass, ci sono inevitabilmente delle settimane lente. Ebbene, ci viene da dire che le prossime non rientrano certo nella categoria: come annunciato tramite Xbox Wire, prossimamente sul servizio a sottoscrizione arriveranno titoli del calibro di Age of Empires IV, Outriders, Everspace 2 e Dragon Ball FighterZ. E se per caso di recente avete messo mano ad Alan Wake Remastered, sappiate che l’Xbox Game Pass vi permetterà di giocare anche ad Alan Wake American Nightmare, sorta di mini episodio perfetto per chi vuole far saltare per aria creature dell’ombra senza ritegno. Ecco la lista completa dei giochi in arrivo e relative date:

Into the Pit (Cloud, Console e PC) – Già disponibile



– Già disponibile Outriders (PC) – Già disponibile



– Già disponibile Dragon Ball FighterZ (Cloud e Console) – 21 ottobre



– 21 ottobre Echo Generation (Cloud, Console e PC) – 21 ottobre



– 21 ottobre Everspace 2 (PC) – 21 ottobre



– 21 ottobre Age of Empires IV (PC) – 21 ottobre



– 21 ottobre Alan Wake’s American Nightmare (Console e PC) – 28 ottobre



– 28 ottobre Backbone (Console) – 28 ottobre



– 28 ottobre Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Console e PC) – 28 ottobre



– 28 ottobre Nongunz: Doppelganger Edition (Cloud, Console e PC) – 28 ottobre



– 28 ottobre The Forgotten City (Cloud, Console e PC) – 28 ottobre