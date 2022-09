Cyberpunk 2077: REDmod è il toolkit di modding ufficiale del gioco

Sono passati quasi due anni dall’esordio di Cyberpunk 2077 e dopo il lancio sulle console di ultima generazione, arriva il supporto mod ufficiale del gioco. All’inizio di questa settimana CD Projekt ha rilasciato il toolkit di modding REDmod, il quale è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale del gioco e si pone l’obiettivo di facilitare la creazione di nuovi contenuti. Lo sviluppatore ha precisato che l’utilizzo di questi strumenti è esclusivamente dedicato ai fan, quindi i modder non dovrebbero destinare le loro creazioni a scopi commerciali. La nuova componente di modding è un contenuto scaricabile post-lancio e oltre a intervenire sulla realizzazione delle mod, dovrebbe anche semplificarne l’installazione: tutte le mod compatibili con il launcher di REDmod potranno essere installate, abilitate o disabilitate tramite esso. Per quanto riguarda le mod create precedentemente al nuovo supporto, potranno ancora essere installate ed eseguite ma verranno visualizzate nel programma di avvio di REDmod solo se aggiornate per supportarlo. Questa è una delle recenti attività che ruotano attorno a Cyberpunk 2077, cliccate qui se siete curiosi delle ultime novità della serie.

