Disintegration Intervista

Ho iniziato a lavorare su Halo nel 1997 o 1998, quindi fin dal principio della serie . All’inizio eravamo io e Jason Jones [game director di Halo: Combat Evolved , ndr], e siamo partiti da zero per creare le fondamenta dell’intero universo di Halo. Io vengo dal lato creativo dello sviluppo, ho disegnato Master Chief, il Warthog, il Pelican e tutti gli altri elementi che costituiscono l’architettura e il mondo di Halo , e in generale mi sono occupato del “look and feel” di quasi tutti gli elementi di gioco. Dopo questo lavoro iniziale, ho continuato a contribuire ai capitoli successivi di Halo come Creative Director fino all’ultimo capitolo gestito da Bungie , Halo: Reach . A quel punto eravamo passati da uno studio di una manciata di persone a più di 250, e poi quando siamo passati a lavorare su Destiny eravamo ancora di più , una cosa pazzesca!

Marcus Lehto : Quando abbiamo finito Halo: Reach, Bungie è tornato ad essere uno studio indipendente da Microsoft e ha firmato un accordo con Activision per lo sviluppo di Destiny. Lì siamo arrivati ad avere una squadra di qualcosa come 700 persone, e in un ruolo di leadership come il mio non riuscivo più a dare un contributo reale e tangibile al gioco. Queste erano le cose che mi mancavano, per cui me ne sono andato e mi sono preso del tempo per esplorare diverse idee e capire che tipo di studio volevo creare. Ho fatto le cose con calma e ho pensato a tante idee per giochi nuovi, e poco alla volta ho ideato quello che poi è diventato Disintegration. Ho assunto un paio di studenti dal college [il DigiPen Institute of Technology di Redmond, Washington, ndr] e abbiamo lavorato su un prototipo fino a quando avevamo qualcosa di pronto da mostrare ai publisher. Dopo l’accordo con Private Division abbiamo assunto più persone, sempre con l’idea di cercare qualcuno con ampie competenze, in modo da rimanere un team piccolo. In questo modo tutti, io compreso, impariamo cose nuove ogni giorni, ed è una cosa che adoro.