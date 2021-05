Life is Strange: True Colors, il nuovo trailer presenta Gabe

Deck Nine Games ha pubblicato un nuovo trailer di Life is Strange: True Colors, prossimo capitolo della serie di avventure interattive. Soggetto centrale di questo video è Gabe, fratello della protagonista Alex, con la quale ha condiviso una giovinezza difficile, superata rifacendosi una nuova vita in quel di Haven Springs. È proprio in questa tranquilla cittadina che si riunirà con Alex.











Purtroppo, le cose non andranno sempre lisce. L’avvento di una tragedia servirà infatti come motore degli eventi, con Alex che si metterà alla ricerca della verità sfruttando il suo potere empatico, che le permette di percepire le emozioni delle persone vicine a lei. Life is Strange: True Colors arriverà il 10 settembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.