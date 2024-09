Guerrilla sarebbe al lavoro su un videogioco di Horizon online

Di un possibile videogioco online ambientato nell’universo di Horizon Zero Dawn e del suo sequel, Forbidden West, si è vociferato a lungo negli ultimi anni. Ora però arriva un’altra conferma, questa volta dal noto giornalista Jason Schreier.

Partecipando al podcast di Spawn Wave, Schreier ha dichiarato che Guerrilla Games starebbe sviluppando un videogioco di stampo live service e che il terzo (e presumibilmente ultimo) capitolo della trilogia single player sarebbe ancora molto lontano. “Stanno lavorando a questo videogioco online di Horizon,” ha affermato Schreier. “Ma non so quante persone vogliano questo gioco. Hanno la remaster in arrivo, hanno il videogioco LEGO in arrivo, e io mi chiedo cosa succederebbe se nessuno di questi giochi avrà successo, se si scopre che non c’è più interesse nei confronti di Horizon, andranno comunque avanti con il videogioco online?”

“La strategia live service di PlayStation non è uno scherzo,” ha continuato il giornalista. “Tutti stavano sviluppando videogiochi live service e Horizon è uno dei pochi che non è stato cancellato, o che è uscito e ha floppato come ha fatto Concord. Ci sono molti interrogativi, ma molte persone stanno lavorando a questo progetto.”

Secondo Schreier, quindi, la strategia di Sony è piena di punti di domanda, anche perché l’interesse nei confronti del franchise di Horizon non sembrerebbe giustificare così tanti progetti legati a questa IP. Tuttavia non bisognerà attendere a lungo per tastare il polso della situazione: basterà aspettare di vedere quale accoglienza verrà riservata a Horizon Zero Dawn Remastered e LEGO Horizon Adventures, in uscita rispettivamente il 31 ottobre e il 14 novembre.