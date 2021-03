The Outer Worlds: ecco la data di uscita del DLC Assassinio su Eridano

Private Division e Obsidian Entertainment hanno annunciato la data di uscita di Assassinio su Eridano, il secondo e ultimo DLC di The Outer Worlds in arrivo tra una settimana su PC, PS4 e Xbox One.











L’incipit di questa espansione gravita attorno alla morte di Halcyon Helen, volto noto della Rizzo uccisa poco prima del lancio della nuova vodka Spectrum Brown. Naturalmente spetterà al protagonista, e dunque al giocatore, tentare di venire a capo della vicenda e risolvere questo efferato delitto viaggiando tra le isole galleggianti di Eridano.

The Outer Worlds: Assassinio su Eridano sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 17 marzo. L’espansione arriverà anche su Nintendo Switch, ma al momento non è ancora stata fornita una data di lancio per questa versione.